Frau (58) lag tot im Haus - Polizei nimmt 55-Jährigen fest: War es ein Gewaltverbrechen?

In einem Mehrfamilienhaus im Borkener Stadtteil Kleinenglis ist am Mittwoch eine Frau (58) tot aufgefunden worden. Die Polizei hat einen 55-jährigen Mann festgenommen.

Aktualisiert am 6. Februar um 13.30 Uhr: Die Leiche einer 58 Jahre alten Frau wurde am Mittwochvormittag in der Wohnung eines Hauses in Borken-Kleinenglis gefunden. Nach Angaben der Polizei wurde ein 55-jähriger Mann als Tatverdächtiger festgenommen. Ob es sich um den Lebensgefährten handelt, wollte Polizeisprecher Volker Schulz nicht bestätigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 55-Jährige den Rettungsdienst alarmiert. Als die Sanitäter vor Ort ankamen, fanden sie eine leblose Frau. Aufgrund der Situation, in der die leblose Frau gefunden wurde, schlossen die Sanitäter, es könnte sich um ein Gewaltverbrechen handeln, und verständigten die Polizei.

Die Homberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Infos folgen.

Rubriklistenbild: © dpa