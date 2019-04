Models auf Maschinen: Fotoshooting im Borkener Themenpark

Vor altem Lokomotiven und Baggern posierten die Models im Borkener raunkohle- und Bergbaumuseum. Eine spannende Herausforderung für Fotografen, die teils aus Kassel kamen.

Ein besonderes Fotoshooting hatte der Fotoclub Borken am Wochenende angesetzt. Im Themenpark Kohle, Bergbau und Energie am nördlichen Stadtrand posierten Models vor den inzwischen geschichtlichen und historischen Großgeräten und Requisiten der Borkener Braunkohleära – von alten Lokomotiven bis zu Baggern. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart hatten die Verantwortlichen des Themenparks dem Fotoclub dieses ungewöhnliche Shooting gestattet, wofür die gesamte Truppe sehr dankbar ist, wie der Vorsitzende Jürgen Möller sagte.

„So eine Kulisse hat man sonst fast nirgends im Umkreis von 100 Kilometern“, sagt Uwe Kurzeknabe vom Fotoclub. Von den Teilnehmern gab es viel positive Resonanz. „Es ist eine schöne Herausforderung, Menschen und so große Maschinen auf ein Bild zu bekommen“, sagt Kurzeknabe. Über 40 Männer und Frauen aus dem weiten Umfeld der Braunkohle- und Bergbaustadt waren mit ihren großen Fotoausrüstungen in den Themenpark gekommen.

Dazu hatten die Fotografen etliche Models in diversen Outfits eingeladen, die teilweise sogar aus Hannover angereist kamen. Diese warfen sich dann mehrere Stunden vor den unterschiedlichen Kulissen in Pose. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Die Hobbymodels werden über Gruppen in den sozialen Medien eingeladen. So können die Fotografen ihre Techniken erweitern, die Hobbymodels erhalten die Bilder nach dem Fotoshooting.

Sinn und Zweck des Treffens der Hobbyfotografen sei die Kontaktpflege sowie der Meinungs- und Erfahrungsaustausch, wie der Vorsitzende Möller sagte. Dieses Model- und Locationshooting habe es in dieser Größenordnung das erste Mal so gegeben, soll aber kein Einzelfall bleiben.

Anmeldung:Interessierte können sich per E-Mail unter fotoclub.borken@gmail.com anmelden.

Hobbyfotografen bieten Workshops an

Der Fotoclub Borken ist ein kleiner Kreis von Fotografieinteressierten, die sich 2000 zusammengefunden haben. Die Hobbyfotografen treffen sich jeden ersten Montag im Monat um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Borken. Dort finden in der Regel Workshops zu Themen wie etwa Portrait, Makro, Langzeitbelichtung sowie Bildbesprechungen statt. Einmal im Monat wird ein lockerer Stammtisch zum Fachsimpeln angeboten. Über eine Whatsapp-Gruppe verabreden sich die Mitglieder zu spontanen Fotoexkursionen.