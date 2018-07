Musikfestival mit besonderer Cover-Band in Arnsbach

Der Festival-Wegweiser für die großen Events steht in Arnsbach: Das Team von Kippenrock ist startklar für das Event, das am Samstag, 4. August, zum zehnten Mal auf dem Sportplatz stattfindet.

Arnsbach. Die Vorbereitungen das Musikfestival Kippenrock sind abgeschlossen, jetzt geht das Team um Vorsitzenden Michael Schmidt an die Feinarbeit.

Der nächste Rock-Wahnsinn in Arnsbach steigt am Samstag, 4. August. Die Besucher dürfen sich wieder auf ein Hammer-Festival freuen, denn gleich vier Bands werden am Kippenrock zu hören sein. Ganz besonders freut sich das Kippenrock-Team auf die Band und den Headliner „Still Counting – a tribute to Volbeat“.

Es gibt wohl derzeit keine andere Band der jüngeren Musikgeschichte, die im Bereich Hardrock und Metal so auf der Erfolgswelle getragen wird wie die Elvis-Metaller von „Volbeat“ aus Dänemark. Ausverkaufte Hallen in Europa und USA sowie Headlinershows auf den größten Festivals zeigen, dass sie schon lange kein Geheimtipp mehr sind. Still Counting ist die erfolgreichste deutsche Coverband von „Volbeat“. Sie zelebriert den knallenden Sound mit treibenden Drums, sägenden Gitarren und eingängigen Melodien sowie schon fast erschreckend ähnlicher Stimme und großer Spielfreude auf den Club- und Festivalbühnen Europas. Abgerundet wird alles durch eine professionelle Pyro- und Lichtshow, die nicht nur eingefleischte Metalfans mitreißt.

Kippenrock: Sportplatz Arnsbach, 4. August 2018, Einlass ab 18 Uhr, Karten kosten 12 Euro im Vorverkauf und 15 an der Abendkasse, es gibt sie bei der Stadtsparkasse Borken, Tankstelle Nette Kerstenhausen, Tattoo Art Bad Zwesten, SB Tank Fritzlar, Küchenplus Plag Schwalmstadt oder tickets@Kippen-Rock.de