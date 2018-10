Sie wurde von einem Nazi-Künstler erschaffen: Umstrittene Büste im Borkener Museum

Neues Exponat für das Hessische Braunkohlemuseum in Borken. Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm mit Angelika Wiegand und Singo Sielaff.

Borken. Das Hessische Braunkohle Bergbaumuseum Borken hat ein neues, umstrittenes Exponat: Eine Büste von Dr. Robert Frank. Geschaffen hat sie der Lieblingsbildhauer von Adolf Hitler.

Dr. Robert Frank war Generaldirektor der PreussenElektra -AG (Preag) und hatte sich Ende der 1920er-Jahre für Borken eingesetzt. Gefertigt hat die Büste Arno Breker, der als einer der wichtigsten Bildhauer des 20. Jahrhunderts gilt.

Beide aber, sowohl Künstler Arno Breker als auch der modellierte Preag-Direktor Robert Frank, sind wegen ihrer Arbeiten und Aktivitäten im und nach dem Krieg umstrittene Persönlichkeiten. Arno Breker galt im Dritten Reich als Lieblingsbildhauer von Adolf Hitler, den er genau wie Rüstungsminister Speer modellierte. Frank verwaltete während des Krieges Speers wertvolle Gemäldesammlung, die auch aus jüdischem Besitz bestanden haben soll.

Aus diesem Grund hat sich der frühere Eigentümer der Büste, der norwegische Energiekonzern Statkraft, vom Preag-Generaldirektor öffentlich distanziert. Er hat jetzt die Büste aus dem Foyer des niedersächsischen Kraftwerks Landesbergen entfernt und sie dem Borkener Bergbaumuseum übergeben. Dort ist sie willkommen: Museumsleiter Ingo Sielaff bezeichnet die Bronzeskulptur als eine „starke museale Herausforderung.“ Sielaff ist sich der Ambivalenz des Werkes bewusst. Ohne Robert Frank, sagt er, wäre für Borken nie der Wandel vom Ackerstädtchen zum Energiestandort möglich gewesen: Frank, der erste Generaldirektor der Preag, sei es gewesen, der in Borken investierte und damit jenen Boom auslöste, der ungezählte Arbeitsplätze und große Kaufkraft schuf.

Dass Frank später kriminelle Energie bewies und nach dem Krieg Speers Gemälde für sich reklamierte, ist für Ingo Sielaff Kern der Herausforderung: „Man muss nicht die Büste, sondern das Handeln des Menschen hinterfragen. Genau das ist Sinn dieses Exponats.“

Bergbaumuseum Borken will Geschichte aufarbeiten

Ingo Sielaff sucht noch nach einem guten Platz fürs neueste Exponat. Der Leiter des Hessischen Braunkohle Bergbaumuseums in Borken will die Büste von Dr. Robert Frank, dem ersten Generaldirektor der PreussenElektra (Preag), für die Besucher gut in Szene setzen und präsentieren.

Denn bei der Gabe des norwegischen Energiekonzerns Statkraft geht es um mehr als um einen x-beliebigen Bronzekopf: Es handelt sich um ein Werk von Arno Breker, jenes Bildhauers, der schon Adolf Hitler und Albert Speer künstlerisch verewigt hatte. Der aber trotz seines Einsatzes für die Nazis auch in der Nachkriegszeit offenbar nie unter Auftragsmangel gelitten zu haben scheint: Breker porträtierte Rudolf-August Oetker, Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Jean Cocteau und Salvador Dali.

Der Düsseldorfer Bildhauer ist damit ein wichtiger Teil der deutschen Kunstgeschichte – aber einer, dem nach wie vor das Etikett des „Nazi-Künstlers“ anhaftet.

Dennoch lässt Ingo Sielaff keinen Zweifel daran, dass das Werk einen hohen historischen Wert besitzt und ein Kulturgut ersten Ranges darstellt. Eines, das nicht nur einen guten Platz im Museum, sondern auch viel Raum für die Aufarbeitung seines Entstehungs- und Schaffensprozesses beansprucht. Ingo Sielaff ist nur zu gerne bereit, diese Aufgabe anzunehmen, dieses Exponat, so sagt er, sei jede Mühe wert.

Allein die Geschichte, die hinter der Büste stehe, sei eine ungewöhnliche und spannende: Als die PreussenElektra 1962 das Kraftwerk Landesbergen errichtete, herrschten goldene Zeiten im deutschen Wirtschaftswunder. Geld spielte beim Einrichten des noblen Foyers im neuen Werk keine Rolle. Dort sollte derjenige in Bronze gegossen zu sehen sein, der der Preag als allererster vorstand: Generaldirektor Dr. Robert Frank, der gerade im Jahr zuvor gestorben war.

Die Preag beauftragte für diese Arbeit den berühmtesten Bildhauer im Lande, Arno Breker. Ein Künstlername wie ein Donnerhall in Kunst- und Wirtschaftskreisen.

Er schuf ein Werk, das die Zerrissenheit der deutschen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte deutlich zeigt. Und das noch dazu „handwerklich fantastisch“ gearbeitet ist. Dieses Urteil gab auch Künstler und Bildhauer Friedrich Pohl aus Kassel.

Er hatte 1996 den großen Sandstein auf dem ehemaligen Zechengelände Stolzenbach geschaffen, auf dem Szenen aus dem Leben der Bergleute verewigt sind. Auch Pohl habe sich beeindruckt gezeigt von der künstlerischen Qualität der Büste, berichtet Ingo Sielaff.

Doch ist es längst nicht nur das handwerkliche Talent, um das es bei Hitlers Lieblingsbildhauer geht: Es bleibt der fade Geschmack einer Kunst, die vom nationalsozialistischen Gedankengut infiltriert war – und die dennoch eng mit der Stadt Borken und ihrer Geschichte verbunden ist.

„Wir wollen diese Historie jetzt für den Betrachter sorgfältig aufarbeiten“, sagt Ingo Sielaff. Genau das sei der Sinn und die Aufgabe eines jeden wirklich guten Exponats – eine solche Auseinandersetzung in Gang zu bringen.