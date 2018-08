Neuer Treffpunkt für Flüchtlinge: Multikulti in Borken

Kulturtreff in Borken: In der Oase kommen geflüchtete Frauen zusammen, um gemeinsam zu lernen, singen, erzählen und lachen. Rechts an der Gitarre: Initiatorin Margot Degenhardt.

Borken. „Die Kinder spielen, die Mütter lernen und beides zusammen bedeutet Leben“, erklärt Margot Degenhardt ihr Motto. Die pensionierte Schulleiterin der Musikalischen Grundschule Neuental eröffnete in Borken die „Oase – Spielen, Lernen, Leben“ für geflüchtete Frauen und Kinder.

Am Samstag öffnete die Oase mit 40 Gästen, am Montag fand der erste Kurs „Deutsch für Mama und Kind“ mit 16 Teilnehmern statt. Das Angebot richtet sich an Frauen. Die Oase soll sie stärken, um mit größerem Selbstbewusstsein zurück in ihre Familien zu kehren. Während die Mütter gemeinsam die deutsche Sprache lernen, betreut Birgit Dreissichacker die Kinder. Die Ehemänner der Frauen sind über das Angebot informiert, einige besuchten die Oase bei der Eröffnung, in den Kursen sind sie jedoch nicht erwünscht – dort bleiben die Frauen unter sich.

„Ich möchte die Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen“, sagt Margot Degenhardt. Sie ist der Meinung, dass es nicht funktioniert, die Integration den Schulen zu überlassen. Zum einen sei in der Schule nicht genügend Zeit, um auf die geflüchteten Kinder einzugehen, zum anderen müssten auch die Mütter intensivere Unterstützung erhalten.

Als Grund- und Förderschullehrerin kennt Degenhardt Integrationsprobleme in Schulen: „Die Schulen sind überfordert. Sie sind darauf angewiesen, dass außerschulische Arbeit betrieben wird.“

Schulkinder, deren Eltern sich beispielsweise aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse nicht auf einen Elternabend trauen, seien benachteiligt. „Wir müssen mit den Müttern in einem Boot sitzen“, sagt Degenhardt.

Borkens Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm lobt die Arbeit: „Es gibt bereits tolle ehrenamtliche Arbeit und die Oase ist ein weiterer wertvoller Baustein.“

Schon lange spielte Degenhardt mit der Idee, ein solches Projekt aufzubauen. „Ich hatte eine Vision“, sagt sie. Ende 2016 konkretisierte sie ihre Pläne und kaufte privat das Gebäude in Borken, in dem sich heute die Oase befindet.

Sie erhielt viel Unterstützung von Bekannten und Freunden. Ihr Ehemann renovierte das Bad der Oase, Ute Talic von der Arbeiterwohlfahrt half bei der Entwicklung, Freundin Cordola Bauer regte den Kontakt zu Borkens Bürgermeister Pritsch-Rehm an.

Im Arbeitskreis Ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung, in dem Degenhardt bereits seit Längerem aktiv war, erfuhr sie vom Landesförderprogramm „Wir“. Das Programm des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration stellte eine Anschubfinanzierung zur Verfügung, die die Eröffnung der Oase sicherte.

Wie der laufende Betrieb finanziert werden soll, ist indes ungeklärt. Die Oase in Borken ist auf weitere finanzielle und personelle Unterstützung angewiesen.

Interessierte können sich per Mail an MargotDegenhardt@web.de melden.