Aus den USA zu den „Deutschen“: Nordhessischer Schwimmer Danny Schmidt aus Kleinenglis startet in Berlin

Von: Björn Mahr

Startet ab heute bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin: der aus dem nordhessischen Kleinenglis stammende Schwimmer Danny Schmidt (hier während eines Wettkampfs in den USA). © Auburn University

Der nordhessische Spitzenschwimmer Danny Schmidt startet ab heute bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin.

Kleinenglis – Vor einem knappen Jahr machte sich der nordhessische Spitzenschwimmer Danny Schmidt auf den Weg in die USA. Dank eines Stipendiums wechselte der 22-Jährige aus Kleinenglis (Schwalm-Eder-Kreis) ins Schwimmteam der Auburn University im Bundesstaat Alabama. In diesen Tagen weilt er in Deutschland – aus gutem Grund: Von heute bis zum Sonntag finden in Berlin die Deutschen Meisterschaften statt. Und Schmidt startet für die SG Frankfurt über mehrere Strecken: 200-Meter-Lagen, 400-Meter-Lagen, 200-Meter-Freistil sowie den einen oder anderen Staffelwettbewerb.

„Ich habe mir keine großen Zeiten zum Ziel gesetzt“, sagt der Nordhesse, der aus den Vereinigten Staaten andere Bahnlängen gewohnt ist. Dort hat eine Bahn 25 Yards – das sind etwas mehr als 22 Meter. „Daran musste ich mich damals nach meinem Einstieg erst einmal gewöhnen“, erinnert sich Schmidt. Die Athletik und die Tauchphasen spielen für die Top-Schwimmer in den USA eine größere Rolle.

Das Team der Auburn University wird von ehemaligen Weltklasse-Schwimmern trainiert: Chefcoach ist Ryan Wochomurka, der 2003 in Barcelona mit der US-Staffel über 4x100-Meter-Freistil Silber gewann. Als Trainer arbeiten dort zudem die Olympia-Teilnehmer Vlad Polyakov und Gideon Louw. Während der College-Saison sammelte Schmidt einige Erfahrungen bei den US-Titelkämpfen – erst in der South Eastern Conference (SEC), dann schließlich bei den nationalen Meisterschaften (NCAA). „Es lief ganz gut“, sagt der Lagen-Spezialist aus Borken-Kleinenglis im Rückblick. „Ich hoffe, dass etwas von dem guten Training nun auch in Berlin zu sehen ist.“

Die Vorbereitung verbrachte er in Frankfurt, wo er in der Schwimmhalle des Landessportbundes Hessen zusammen mit anderen DM-Teilnehmern wie Anna Elendt und Marco Koch gearbeitet hat.

Um an den „Deutschen“ teilnehmen zu können, musste er in Auburn, wo er Psychologie mit dem Nebenfach Sport-Coaching studiert, einige Leistungen erbringen: Die Qualifikation für einen Platz unter den besten 30 gelang ihm mit folgenden Zeiten: 1:50,60 Minuten (200-Meter-Freistil), 2:03,38 (200-Meter-Lagen), 4:25,52 (400-Meter-Lagen). Wenn sich der EM-Teilnehmer von 2021 für weitere Großereignisse qualifizieren möchte, muss er sich aber steigern. Der Verband erwartet mittlerweile schnellere Zeiten. (Björn Mahr)