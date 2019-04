Pferde und Hunde dürfen am Singliser See nur noch an einer Stelle ins Wasser

Ab sofort dürfen Tiere nur noch an ausgewiesenen Stellen in den Singliser See: Nach Konflikten zwischen Reitern, Hundehaltern und Badegästen hat die Stadt eine neue Regelung erlassen. Archivbild: Markus Shakals

Reiter und Hundebesitzer dürfen ab 1. Mai 2019 ihre Tiere nur noch an einer Stelle zum Baden in den Singliser See führen: Mit der neuen Saison gelten auch neue Regeln am Badesee.

Das Stadtparlament hat in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig eine neue Satzung beschlossen. Die besagt, dass Reiter und Hundehalter ihre Vierbeiner nur noch und ausschließlich am Tierbadestrand an der Gombether Seite in den See lassen dürfen.

Die neue Gefahrenabwehrverordnung soll am See für mehr Sicherheit und für weniger Konflikte sorgen. Im heißen Sommer 2018 hatte es Streit zwischen Badegästen und Reitern gegeben, die mit ihren Pferden durch den See schwammen, auch sei die Leinenpflicht für Hunde allzu oft nicht befolgt worden, sodass es Streit gegeben habe, sagte Bürgermeister Marcel Pritsch-Rehm.

Er forderte klare, nachvollziehbare Regelungen für die stark gestiegenen Zahlen der Badegäste, der Hundehalter und Pferdebesitzer: „Der See hat sich zum Geheimtipp für Reiter entwickelt.“

Die alte, bislang gültige Seeordnung hatte das Baden von Tieren im See nicht explizit verboten. Das aber tut die nun beschlossene neue Variante: Dort heißt es: „Das Baden von Tieren im See ist nicht gestattet. Ausgenommen ist der gesondert ausgewiesene Strandabschnitt auf der Westseite des Sees. Tiere dürfen dort unter Aufsicht maximal 20 Meter in den See geführt werden. (...)“ Die Einhaltung dieser neuen Regel soll oft kontrolliert, Verstöße mit 30 Euro Bußgeld geahndet werden.

Die Stadtverordneten waren sich in der Sache einig, diskutierten aber dennoch intensiv. Es handele sich um ein sensibles Thema, denn Tiere im öffentlichen Raum lösten nun einmal Konflikte aus, sagte Horst Simmen (FWG). Die „Verbannung ganzer Bevölkerungsgruppen auf eine recht kleine Fläche“ aber werde wohl künftig mehr Probleme schaffen als lösen, konterte Dennis Döring (CDU).

Das „Outsourcen von Tierhaltern“ am See halte er für fragwürdig. „Jetzt müssen alle Hundehalter die Zeche für einige schwarze Schafe unter ihnen zahlen.“ Döring forderte eine größere Fläche und ein Nachjustieren der Satzung.

Rüdiger Staffel (FWG) verwahrte sich gegen den Begriff der „Verbannung“: „Das ist Quatsch, wir schaffen nur Regeln. Und wer garantiert uns, dass nicht noch mehr Pferdehalter kommen?“

Wenn es um Tiere gehe, kämen viele Emotionen ins Spiel, sagte Carsten Schletzke (SPD). Die Stadt Borken sei aber längst nicht die erste, die einen Hundestrand einrichtete, den gebe es auch am Diemel-, Eder- und Twistesee. Das Parlament beschließe zudem nichts, „was in Stein gemeißelt sei“.

Die neue Regelung aber beschloss es einstimmig, sie tritt im Mai in Kraft – genau wie die neuen Eintrittspreise.