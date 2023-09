44-Jähriger zündet Sitze in Zug an - Hinweise auf religiösen Hintergrund

Von: Claudia Brandau

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Borken - Der Mann, der am Sonntag im Regionalexpress 98 randalierte und Sitze anzündete (wir berichteten), stammt aus Borken. Der Mann hatte sich auf dem Bahnsteig in Singlis widerstandslos von Polizeibeamten festnehmen lassen. Das teilt das Polizeipräsidium Nordhessen mit.

Der Borkener war Fahrgast im RE 98 und hatte auf der Strecke zwischen Borken und Singlis versucht, den Stoffbezug von Sitzen anzuzünden. Anschließend versuchte er, auch auf der Toilette im Waggon ein Feuer zu entfachen.

Fahrgäste löschten Schwelbrand

Fahrgäste löschten die Schwelbrände an den Sitzen, der Lokführer holte den Borkener mit einem weiteren Fahrgast beim Zughalt in Singlis aus der Toilette. Bei der Festnahme machte der 44-Jährige einen verwirrten Eindruck auf die Polizisten: Stimmen im Kopf hätten ihn aufgefordert, Menschen zu töten. Da die Beamten einen Drogen-, Medikamenten- bzw. Alkoholeinfluss vermuteten, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wird wegen versuchten Totschlags, Brandstiftung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Er wurde aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Der RegionalExpress setzte die Fahrt nach dem längeren unfreiwilligen Zwischenstopp in Singlis die Fahrt mit 30 bis 40 Fahrgästen nach Kassel fort. Nach der Rückfahrt nach Frankfurt wurde der Zug dort zur Spurensicherung und Instandsetzung außer Betrieb genommen.

Schaden beträgt 15 000 Euro

Verletzt wurde bei der versuchten Brandstiftung niemand, der im Zug entstandenen Schaden wird auf 15 000 Euro beziffert. Die Ermittlungen ergaben auch Hinweise auf einen möglichen religiösen Tathintergrund. Die Kriminalinspektion Staatsschutz (KIST) des Polizeipräsidiums Nordhessen hat nun das Verfahren übernommen und die Arbeitsgruppe „AG Schiene“ zur Tataufklärung eingerichtet.

Sie durchsuchte nach Vorlage eines Beschlusses am Donnerstag die Wohnung des 44-Jährigen. Die Auswertung der dort sichergestellten Datenspeicher ist nun ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Fahrgäste, die eventuell noch Hinweise zum Vorfall geben können, sich bei der Kriminalpolizei Kassel unter Tel. 0561/910 3320 zu melden.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat für den 44-jährigen Borkener beim Amtsgericht die einstweilige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik beantragt, eine Entscheidung darüber steht noch aus. (Von Claudia Brandau)