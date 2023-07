Raser brachten Feuerwehrleute aus Borken auf der A 49 in Gefahr

Von: Claudia Brandau, Lea Beckmann

Eigentlich war es ein Routine-Einsatz für die Feuerwehr Borken: Doch Raser brachten die Einsatzkräfte trotz Absicherung bei den Löscharbeiten in Gefahr. © Feuerwehr Borken

Dieser Einsatz beschäftigte die Borkener Feuerwehrleute noch heute: Beim Löschen eines brennenden Autos auf der Goldbachtalbrücke der A 49 wurden die Retter von Rasern gefährdet.

Borken/Neuental/Jesberg – „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt der Borkener Wehrführer Mario Diehl. Aus dem Routineeinsatz wurde einer, der viele Fragen rund um die Sicherheit aufwirft.

Am Samstagnachmittag war ein Audi auf der Autobahn ausgebrannt, der Fahrer, der den Wagen gerade eben aus einer Werkstatt abgeholt hatte, konnte noch auf den Standstreifen fahren und sich retten. Die Borkener Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen (HNA berichtete). Und hatte beim eineinhalbstündigen Einsatz nicht nur mit den Flammen und der sengenden Hitze des Feuers und des Tages, sondern mit einer ganz anderen Gefahr zu kämpfen: Viele Autofahrer rauschten mit derart überhöhter Geschwindigkeit durch die halbseitige Sperrung und an der Einsatzstelle vorbei, dass die Feuerwehrleute Angst um ihr Leben haben mussten. Ein Radargerät war nicht vor Ort, aber Diehl schätzt, dass so mancher mit Tempo 150 an Einsatzleuten- und Fahrzeugen vorbei gerauscht ist.

„Das ist eine ganz neue Situation für uns“, sagt Mario Diehl. „Meine Leute können doch jetzt nicht jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl auf die Autobahn zum Einsatz fahren und bangen, ob sie wohl wieder heil kommen!“

Die Wehr hatte ordnungsgemäß die Einsatzstelle abgesichert, die A 49 halbseitig gesperrt, geglaubt, dass eine Vollsperrung nicht nötig sei: „Bei einer solchen Hitze will man ja auch niemanden im Stau stehen lassen:“ doch war das gefährlicher als gedacht. Die einen seien extrem langsam am Einsatzort vorbeigefahren, um so viel wie möglich sehen zu können, die anderen extrem schnell. Einer, der ganz langsam fuhr, nahm sich soviel Zeit, dass er mit der Fahrerseite seines Geländewagens hörbar – und später wohl auch deutlich sichtbar – am Betontrenner in der Mitte der Autobahn entlang schrammte.

Und dann gab es auch noch den Raser, der einen vor ihm im angemessenen Tempo fahrenden Wagen anhupte, damit der schneller fuhr. Und es gab den Fahrer eines Audi RS, dessen Motor schon zu hören war, bevor das Auto von der Kuppe hinunter geradezu auf die zahlreichen Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei, Abschleppunternehmen zugeschossen sei. „Da stehen die Retter auf der Straße und sehen, wie da ein solches Geschoss auf sie zurast: Das gibt es doch nicht, dass man mit Vollgas in die Einsatzstelle rauscht – ich hatte wirklich Angst um meine Leute,“ gibt Mario Diehl offen zu.

Mussten die Augen nicht nur auf dem Feuer, sondern auch auf dem Verkehr haben: Die Feuerwehr Borken hatte jetzt auf der A49 einen gefährlichen Einsatz. © Feuerwehr Borken

Er appelliert dringend an alle Fahrer, in solch besonderen Situationen Rücksicht zu nehmen, rechtzeitig vom Gas zu gehen, niemanden mit der eigenen Fahrweise zu gefährden. „Es kann doch nicht sein, dass Einsatzkräfte sich fünf Mal umgucken müssen, bevor sie einen Schritt setzen und das eigentliche Problem, das Feuer, angehen können.“

Der Einsatz auf der Autobahn sei ein ganz normaler gewesen – die Bedingungen aber „komplett elend“.

Das Kennzeichen des Audi RS-Fahrers haben sich die Retter übrigens gemerkt. Und das auch gerne der Polizei weiter gegeben.

Hombergs Wehrführer Matthias Poppitz weiß genau, wovon sein Borkener Kollege spricht: Vor 15 Jahren ist auf der A7 ein Auto in eine Einsatzstelle gerast, Retter wurden verletzt. Ein solches Unglück dürfe sich nicht wiederholen.

Aber auch Poppitz sagt, dass viele Fahrer, die Einsatzstellen passierten, rücksichtsloser würden. „Entweder fahren sie viel zu langsam, um auch nur alles zu sehen, oder sie rasen mit hohen Geschwindigkeiten an uns vorbei“, sagt er. Die Homberger Feuerwehr ist meist auf der A 7 im Einsatz. Die Absicherung der Einsatzstelle ist stets der erste Schritt, wenn die Wehr zum Unfallort kommt. „Wir müssen uns ja schützen“, sagt Poppitz. Zudem gebe es feste Vorschriften für die Einsatzkräfte. „Wir haben bei jeder Bewegung den Verkehr im Blick – deshalb gehen wir meistens rückwärts“, sagt er. (Claudia Brandau und Lea Beckmann)