Scherm-Gruppe bietet umweltfreundliche Transportwege

Borken

+ © Scherm Logistik Waggons statt Lastwagen: Der Borkener Railport soll mit den Transporten auf der Schiene sowohl die Straßen als auch das Klima entlasten. © Scherm Logistik

Runter von der Straße, rauf auf die Schiene: Mit dem Railport der Scherm-Gruppe in Borken ist dieser Transportweg möglich.

Borken – Vor knapp zwei Jahren wurde der Umschlagplatz mit Gleisanschluss an der Carl-Benz-Straße in Borken eröffnet. Seitdem bietet er eine deutlich umweltfreundlichere Logistik an: Die Ware legt die weiten Strecken auf der Schiene zurück, nur die kurzen Verteilwege bis zum jeweiligen Betrieb in der Region erfolgen über Lastwagen.

Bestes Beispiel ist die Firma Hengstenberg in Fritzlar. Sie lässt viele Tonnen Tomaten in der Dose aus Italien nach Nordhessen rollen – und zwar in Waggons auf der Schiene statt in Lastwagen auf der Straße. Allein mit diesem Auftrag werden 1000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart, berichten Geschäftsführer Swen Oesterheld und Logistikleiter Bernd Pfeifferling.

Das Angebot des Railports passt damit perfekt in die Zeit, in der die Forderungen nach mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer lauter werden. Doch gleichzeitig könnte die Nachfrage höher sein: Unternehmen aus der Region könnten den Railport intensiver nutzen, als bislang geschehen, sagen Oesterheld und Pfeifferling.

+ Sind vom Railport in Borken überzeugt: links Geschäftsführer Swen Oesterheld mit Logistikleiter Bernd Pfeifferling. © Claudia Brandau

Die Idee, den Transport auf die Schiene zu verlagern, damit Zeit und Kosten zu sparen und noch dazu die Umwelt zu schonen, klingt absolut einleuchtend. „Doch bislang reagieren viele potenzielle Kunden eher zurückhaltend auf das Angebot“, sagen Geschäftsführer Swen Oesterheld und Logistikleiter Bernd Pfeifferling. Viele Firmen blieben im Wortsinne auf ihrer bisherigen Spur und damit auf der Straße. „Der Railport als Umschlagplatz für Firmen in der Region wird noch nicht so gut angenommen, wie wir anfangs dachten“, sagt Oesterheld.

Die beiden glauben den Grund für die Zurückhaltung vieler Interessenten zu kennen: Wichtigster ist wohl die unsichere Zeit, die mit der Pandemie und dem russischen Angriffskrieg anbrach. Der Warenfluss heute sei ein anderer als noch vor Pandemie und Krieg, sagt Bernd Pfeifferling. „Die Zeitpläne sind komplett aus den Fugen geraten: Früher wurden Container meist minutiös angemeldet, heute weiß der Kunde oft gar nicht, wann und ob er überhaupt ankommt.“ Denn nicht selten blieben Schiffe unerwartet lange auf See, weil in Häfen gestreikt oder der Personalmangel der Bahn Probleme bereiten könne. „Die Liste der Gründe ist lang, die Verunsicherung bei vielen Unternehmen deshalb in diesen Zeiten groß“, sagt auch Oesterheld.

Dass das Verlagern von Transporten von der Straße auf die Schiene der Umwelt zugutekommt, sei unbestritten, sagt Pfeifferling: „Aber Klimaschutz muss man wollen und vor allem auch finanzieren – trotz gestiegener Löhne und höherer Transportkosten.“

+ Das neue Gebäude liegt direkt an den Schienen: der Railport Borken. © Scherm Logistik

Und so wie Hengstenberg die Konservendosen mit Tomaten aus der italienischen Parmaregion auf der Schiene in Borken anrollen lässt, wäre dieser klimafreundliche Transport auch für andere Waren und Unternehmen möglich. „Aber dafür muss man neue Wege gehen, gewachsene Strukturen und ausgetretene Pfade verlassen“, sagt Oesterheld.

Diesen Mut hatte jetzt beispielsweise ein Kunde, der Stahl transportieren lässt und der mit seiner Entscheidung für die Schiene im Wortsinne eine schwere Last von der Straße nahm. Je 100 Tonnen Stahl rollen nun regelmäßig in zwei Waggons in Borken an und ab: Auf Lkw verladen, gingen fünf bis sechs Sattelschlepper auf die Autobahn. Die Mitarbeiter von Scherm Logistik kümmern sich von der Ankunft im Railport bis zum Abladen am Ziel Rotenburg ums Be- und Entladen.

8000 Quadratmeter großer Umschlagplatz Der Borkener Railport bietet auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern die wettergeschützte Möglichkeit, Waren in der großen Halle zu verarbeiten, zu veredeln und zu verpacken. Die Halle mit Gleisanschluss bietet inner- und außerhalb der Scherm-Gruppe ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Die Schienen waren bei dem Bau des Verladeplatzes bereits vorhanden, es fehlte nur eine Weiche, um sie in die Halle zu führen.

Während der Transport auf der Schiene in Deutschland noch immer als eine ganz neue Möglichkeit gesehen werde, sei er in bergigen Ländern wie Österreich und der Schweiz und die deshalb nur wenige Autobahnen aufweisen, längst selbstverständlich. Gerade und vor allem auch in Zeiten, in den Lastwagenfahrer ja meist verzweifelt gesucht werden.

„Wir verteufeln nicht den Transport auf der Straße“, betont Swen Oesterheld: „Wir sehen ihn als Ergänzung zum Gütertransport per Bahn als Vehikel.“ Der Railport in Borken komme für jede Firma im Radius von 100 Kilometern in Frage. „Wir wollen ein starkes Bindeglied zwischen Straße und Schiene sein.“ Dafür aber, so sagen Oesterheld und Pfeifferling ganz offen, brauche es noch mehr Mitstreiter und Kunden, die auf den Klimaschutz setzen und in ihren Betrieben die Weichen umstellen wollen. (Claudia Brandau)