Schwarz-Weiß Arnsbach 1921 feiert Jubiläum

Der Vorstand des Sportvereins SV Schwarz-Weiß Arnsbach 1921. © Repro: Helga Hebeler

Die Fußbälle sind schon lange nicht mehr nur schwarz-weiß, aber immer noch muss das Runde in das Eckige: So könnte man die lange Tradition des Schwarz-Weiß Arnsbach kurz zusammen fassen.

Arnsbach – Mit viel Freude bereiten die Vereinsmitglieder derzeit die Feier zum 102. Geburtstag ihres Vereins vor. Vier Tage lang wird am Sportplatz in Arnsbach, gefeiert, getrunken, gegessen, erzählt und gelacht.

Die leidenschaftlichen Fußballer Georg Burghardt, Wilhelm Fennel, Otto Ronneburg und Justus Kramer gründeten im Juni 1921 den Fußball-Sportverein. Und die Begeisterung ist bis heute geblieben. Inzwischen spielen die Arnsbacher mit den Fußballbegeisterten aus Kerstenhausen zusammen und seit 1992 auch mit denen aus Kleinenglis. Die Spielgemeinschaft nennt sich nun „SG-E-K-A“.

In den 1950er-Jahren richtete die Preussen Elektra den Platz an der Kippe, südlich der Straße Richtung Borken als Sportplatz ein – seitdem wird dort gespielt. Viele freiwillige Helfer waren zu allen Zeiten bereit, diesen Sportplatz auszubauen und zu pflegen. Nach und nach kamen Vereinsheim, Grillhütte und Flutlichtanlage hinzu.

Fußballer auf dem damals neuen Platz 1956: von links Justus Kramer (2. Vorsitzender), Adam Ochs, Heinz Greihling, Georg Schröder, Willi Deiß, Hans Diele, Werner Achenbach, Karl Lohr, Willi Wickert, Hermann Brose, Gustav Meier, Heinrich Rehm und Wilhelm Diele (Vorsitzender). © Verein/Repro Helga Hebeler

In den 100 Jahren hat sich viel getan: Es gab sogar eine Damenmannschaft, die sich aber nur von 1986 bis 1988 halten konnte. Trainer und Betreuer der Damenmannschaft waren Ullrich Scholl, Peter Ucke und Heinz Fenner. Aber die Damen bleiben aktiv: Denn es gibt im Verein eine Abteilung Gymnastik, die Brigitte Knigge aus Borken leitet. Es gab eine Kinderturn- und eine Kindertanzgruppe, die Radler organisierten Ausflugstouren. Andere wiederum spielten Tischtennis und wieder andere organisierten die Vereinsfahrten. Immer standen und stehen auch die Frauen hinter ihren Spielern und bieten Kaffee und Kuchen zu den Turnieren an.

„Ich kann schießen!“, sagt der fünfjährige Noah, der bei den Bambini mitspielt. Von wem er es denn gelernt habe? Von seinem Opa natürlich. Sein Opa ist Vereinsvorsitzender Jürgen Wiegand, der bereits als Jugendlicher erfolgreich Fußball spielte: Die B-Jugend und spätere A-Jugend angeführt von Jürgen Wiegand, Meinhard Ewald und Ralf Schröder erstürmte 1983 die Kreismeisterschaft und hielt sie drei Jahre lang. In den 1990er-Jahren erreichten die Arnsbacher die Bezirksoberliga. Aktuell spielen die Sportler in der Kreisoberliga. Vor drei Jahren hatten sie jedoch einen richtigen Lauf: 2019 spielten sie sich von der B-Klasse in die A-Klasse von dort 2020 in die Kreisoberliga. Zwei Aufstiege hintereinander sind schon eine Sensation für Freizeitsportler.

Der Verein Die Geschicke des Vereins wurden geprägt von: Georg Burghardt, Justus Kramer, Wilhelm Diele, Gustav Wiegend, Fritz Koch, Gerhard Wolf, Karl Meier, Heinz Fenner. Seit mehr als 30 Jahren steht Jürgen Wiegand an der Vereinsspitze, dem es nach Aussagen seiner Mitstreiter immer wieder gelingt, junge Menschen zu begeistern und wertzuschätzen. Sein Stellvertreter ist Frank Kögel, Schriftführer ist Steffen Kögel, Tim Brückmann unterstützt ihn. Um die Kasse kümmern sich Philipp Zwicker und Pascal Seyfarth. Dominik Schellenberg ist Jugendleiter und an seiner Seite ist Julian Wiegand. Platzwarte sind Martin Sobocik und Frank Kögel.

„Es gab Gegner, die machten nur Stress und zu anderen Mannschaften fuhren wir gern“, bestätigt Helmut Hesse. Sie alle können viel erzählen aus dieser langen Zeit. „Nach einem Turnier“, so berichtet Detlef Lohr, „hatten wir auch richtig gefeiert und als der Letzte ging, wusste er nicht wohin mit der Geldkassette: „Wir fanden sie am nächsten Morgen unter dem Auto.“

Schwarz-Weiß Arnsbach 1921 feiert Jubiläum: Fußball, Livemusik und frisches Essen

Am Donnerstag, 6. Juli, und Freitag, 7. Juli, finden Fußballspiele statt, zahlreiche Mannschaften haben sich angemeldet. Auch Samstag, 8. Juli, steht der Fußball im Mittelpunkt. Zu Beginn spielen die Bambini, es schließen sich die Jugendmannschaften an. Die „Alten Herren“ richten ein Einlagespiel gegen die „Alten Herren“ aus Lenderscheid aus.



Ab 18 Uhr gibt es Livemusik mit Steffen Koch, es treffen sich ehemalige Spieler und Gäste bei Bier, Bratwurst und Steaks.



Der Sonntag, 9. Juli, beginnt mit einem Gottesdienst von Pfarrer Frieder Seebaß und ab 11 Uhr startet der Festkommers mit Bürgermeister Marcel Pritsch, Landrat Winfried Becke, Kreis-Fußballwart Gerhard Kubitschko sowie Ullrich Manthey vom Sportkreis Schwalm-Eder.



Gegen Mittag hat Koch Olaf Pfaff aus Großenenglis seinen Auftritt: Er bereitet das Essen frisch zu. Dazu sollte man sich bei Jürgen Wiegand oder Peter Schellenberg anmelden. Am Sonntag spielen von 13 bis 15 Uhr die Original Schwalmtaler Blasmusikanten bei Kaffee und Kuchen. Da zeigt sich, dass in Arnsbach alle Vereine Feuerwehr, Kippenrock, Schützenverein und Burschenschaft stark vernetzt sind, denn alle werden zu diesem Jubiläum eingespannt. (Helga Hebeler)