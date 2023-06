Die Suche nach dem Dieb: Verein der Dorfhelden bietet Rätselspaziergang in Singlis an

Singlis

Der Bahnhof Singlis ist der Startpunkt des Spiels: Jens Janetzki hat einen digitalen Rätselspaziergang entworfen. Zu Fuß oder mit dem Rad geht es ins und ums Dorf am See. Im Hintergrund das ungewöhnliche Familienfahrrad der Janetzkis.

Der Verein der Dorfhelden bietet Rätselspaziergang in Singlis. Für Einzelne, Gruppen und für die gesamte Familie.

Singlis – Was Jens Janetzki sich da ausgedacht hat, schickt Rätselfüchse auf Tätersuche: Der 39-Jährige hat einen Rätselspaziergang in und um Singlis entwickelt, den man völlig unabhängig von Jahreszeit und Wetter unternehmen kann. Man braucht für den „Outdoor Escape Walk“ nichts anderes als ein Smartphone und das Gespür für die Frage, wer denn jetzt der im Spiel gesuchte Dieb sein könnte.

Auf die Idee kam der Computerspezialist zusammen mit Frau Anne und den Töchtern Ina und Nora. Die Familie Janetzki ist oft und gerne in der Natur unterwegs, zu Fuß und auch mit dem lustigen Familienfahrrad, auf dem tatsächlich alle vier Platz haben. Über das Geocaching, bei dem die Teilnehmer zu bestimmten Orten geleitet werden, kam Janetzki auf die Idee des Escape-Room-Spiels für Familien und Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Rätselfreunde, die sich auf der Webseite des Dorfhelden-Vereins einloggen, starten das Rätsel am Bahnhof in Singlis, von dort geht es zu Fuß oder auch per Fahrrad in ein bis zwei Stunden ins und ums Dorf.

Die Geschichte, um die es geht, ist schnell erzählt: Einem Bauern wurden die Goldtaler gestohlen, die er zu Hause versteckt hatte. Es gibt nicht nur viele Verdächtige, sondern sogar auch ein Bekennerschreiben: Die große Frage lautet nun, wer die Taler tatsächlich geklaut hat.

Auf der Spurensuche erkunden die Spieler die Umgebung und meistern die Herausforderungen des Spiels, das viele Rätsel birgt und verlangt, dass man einen mutmaßlichen Dieb nach dem anderen ausschließt. „Auf der Suche nach der Lösung ist kreatives Denken gefragt,“ sagt der Singliser. Für Jens Janetzki ist das Spiel ein aufregender Freizeitspaß für einzelne Spieler und ganze Gruppen. „Es bietet die Chance, das Dorf auf eine neue, spannende Weise zu erkunden und noch dazu die eigene Kreativität und Wahrnehmung zu testen“, sagt Janetzki.

Dorfhelden Singlis: Jeder kann Mitglied werden

Er gehört zu jenen Singlisern, die im vorigen Jahr den Verein Dorfhelden gegründet haben. Die dort aktiven Sigliser wollen so einen Beitrag leisten, das Dorfleben noch aktiver und lebendiger zu gestalten. Zudem bietet der Verein auch rechtliche Sicherheit, die Chance auf Spenden und auf Fördergeld. Mitglied kann jeder werden: Und nicht für ein ganzes Jahr für zehn Euro, sondern auch nur für einen einzigen Tag für je einen einzigen Euro.

Der Vorteil: „Unser Antrieb ist es nicht, uns zu bereichern, sondern die Dorfgemeinschaft“, sagt Janetzki. Der Vorteil der Mitgliedschaft: Wenn ein Kind an Aktionen der Dorfhelden teilnimmt, ist es über die Mitgliedschaft automatisch versichert.“

Singliser wollen Menschen aus anderen Orten dazu bewegen, auch so etwas umzusetzen

Die Dorfhelden wollen also Impulse geben. Für Singlis, aber auch für andere Orte. „Es wäre ein tolles Lob, wenn unsere Idee von anderen Dörfern übernommen würde. Wenn sich ein Dorf eine eigene Geschichte überlegen will, helfen wir, sie in ein eigenes Spiel zu verwandeln,“ sagt der Computerfachmann.

In Singlis ist oft etwas los, die Dorfgemeinschaft stellt jede Menge Veranstaltungen auf die Beine. Wer an Tagen, an denen nichts stattfindet, Langeweile hat, kann mit dem Spiel auf Tätersuche gehen. Wer also sagt, dass auf dem Land nichts los ist, der irrt gewaltig. (Claudia Brandau)

Weitere Infos unter dorfhelden.info/escape-walk