Steine der Firma Profilbeton sind an nahezu jeder Bushaltestelle zu finden

Von: Claudia Brandau, Peter Zerhau

Mit dem „Kasseler Sonderbord“ fing alles an: Die Familie Hasch mit von links Sohn Carsten, Wolfgang und Hannelore Hasch, Enkelin Matea und Tochter Christin hinter einer Palette mit den speziellen Steinen für Haltestellen. © Peter Zerhau

Wolfgang Hasch erfand „Kasseler Sonderbord“ und revolutionierte damit den Bau von Bushaltestellen. 25 Jahre ist es nun her, dass er die Firma Profilbeton gründete.

Borken – Mit dieser Erfindung hat Wolfgang Hasch aus Harle sozusagen den Bau von Bushaltestellen revolutioniert: Der Harler hat das sogenannte „Kasseler Sonderbord“ erfunden, einen Bordstein mit einem besonderen, komplett abgerundeten Profil. Und der schrieb eine echte Erfolgsgeschichte – heute liegt das Kasseler Sonderbord an Haltestellen auf fast allen Kontinenten. Jetzt feiert das Familienunternehmen Profilbeton mit Sitz in Borken sein 25-jähriges Bestehen.

Doch eigentlich begann alles bereits 1992: Als die Stadt Kassel damals den Einsatz von niederflurigen Bussen testete, fuhren die sich oft an den scharfen herkömmlichen Bordsteinen die Reifen kaputt. Der Verschleiß war so hoch, dass die Kasseler Verkehrsgesellschaft ab 1994 überall auf Ideensuche ging, um das Problem für Niederflurfahrzeuge im öffentlichen Personennahverkehr zu lösen. Die damalige Fröhlich Bau AG in Gensungen hatte die Lösung: Sie bot einen von Ingenieur Wolfgang Hasch aus Harle erfundenen, ganz besonderen Bordstein an: einen, der besonders glatt und noch dazu im Querschnitt gekrümmt ist. An den können Busse ganz dicht heranfahren, ohne dass die Reifen oder Steine dabei Schaden nehmen: Der Sonderbordstein für Bus- und Straßenbahnhaltestellen war erfunden, in Fachkreisen wird er heute auch „Kassel Kerb“ genannt.

Wolfgang Hasch aus Harle ließ sich „Kasseler Sonderbord“ patentieren und gründet Profilbeton

Wolfgang Hasch ließ sich die Idee patentieren, gründete mit Profilbeton 1998 ein eigenes Unternehmen in Borken, jetzt steht dessen 25-jähriges Jubiläum an. Längst ist es bekannt für seine Produkte für barrierefreie Bus- und Straßenbahnhaltestellen. Zudem entwickelt und vertreibt die Familie Hasch auch die genoppten oder anders profilierten Leitsteine, die sehbehinderten und mobilitätseingeschränkten Menschen Orientierung geben – fast überall auf der Welt. Man muss nur aufmerksam auf einen Zebrastreifen zugehen, um die sogenannten Bodenindikatoren zu erkennen. Das ursprüngliche Produkt des „Kasseler Sonderbords“ wurde längst mit weiteren Betonteilen für den Verkehrsraum ergänzt.

Da fließt der Beton: Franz Völker (links) kontrolliert jede einzelne Form auf ihre korrekte Befüllung, rechts Geschäftsführer Carsten Hasch. © Zerhau, Peter

Der Weg dahin war lang: „Ich stand 1998 nach dem Konkurs der Fröhlich Bau ohne Arbeit da, hatte aber das Vorkaufsrecht auf meine Erfindung 'Kasseler Sonderbord'“, sagt Firmengründer Wolfgang Hasch. Zusammen mit einem Partner hob er die Firma Profilbeton im August 1998 auf dem Gelände der ehemaligen Firma Fröhlich in Gensungen mit sechs Mitarbeitern aus der Taufe.

Umzug: Profilbeton hat seit 2002 Sitz in Borken

2002 ergab sich die Gelegenheit, die Fläche der stillgelegten Firma Braas in der Waberner Straße in Borken zu erwerben, dem heutigen Sitz von Profilbeton. Auf dem insgesamt 6,5 Hektar großen Betriebsgelände produzieren heute 43 Mitarbeiter inklusiv Verwaltungsangestellten jene Produkte, die in viele Länder exportiert werden. Bis 2019 wurden 1,7 Millionen Exemplare in Beton verbaut.

„Allein für die Vorbereitung der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika sind beispielsweise in Kapstadt Haltestellen entstanden, an denen 17 000 Meter unserer Betonteile verlegt wurden“, sagt Carsten Hasch stolz. Der Weg von Kassel nach Kapstadt ist und war lang: Das allererste Mal wurden die Betonelemente in den 1990er-Jahren am ICE-Bahnhof in Kassel-Wilhelmshöhe verbaut. Als der dann eingeweiht wurde, merkten viele Verkehrsplaner auf, als sie die besonderen Betonteile aus Borken sahen. Die Aufträge aus dem In- und Ausland wurden immer zahlreicher, „Kassel Kerb“ eroberte den globalen Markt, hat heute Lizenznehmer für Profilbeton-Produkte selbst in Neuseeland und Südafrika.

Profilbeton: Kasseler Rad-Gehweg-Trennstein wird unter Regie von Carsten Hasch entwickelt

Inzwischen sind Sohn Carsten und Tochter Christin als geschäftsführende Gesellschafter beteiligt, die zweite Generation der Familie führt das Unternehmen. Unter der Regie von Carsten Hasch wurde auch 2017 der Kasseler Rad-Gehweg-Trennstein patentiert, der seitdem im öffentlichen Raum verlegt wird. Seine Aufgabe ist es, Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden.

Das große Fest zum 25. Betriebsjubiläum feiert Familie Hasch intern: „Das wichtigste Gut, das wir haben, sind unsere Mitarbeiter. Mit ihnen und ihren Familien planen wir für September eine kombinierte Familien- und Betriebsfeier,“ sagt Carsten Hasch. (Peter Zerhau und Claudia Brandau)