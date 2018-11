Tanja Fey kümmert sich in Borken um Familien und Geflüchtete

Da ist sie zu finden: Tanja Fey bietet ab November in der ehemaligen Tourist-Info im Bürgerhaus eine Anlaufstelle für alle Borkener. Fey ist die neue Beauftragte für Gemeinwesen und Integration der Stadt. Bis zum Umzug ins neue Büro ist sie im Rathaus zu erreichen.

Wenn Tanja Fey beschreiben soll, was denn ihre Aufgabe bei der Stadt Borken ist, muss sie ein langes Wort benutzen: Denn die offizielle Bezeichnung lautet „Unterstützungsstelle für Gemeinwesenarbeit“. Das klingt nach komplizierter Verwaltungsarbeit, meint aber genau das Gegenteil.

Denn die Sozialarbeiterin aus Kassel setzt sich künftig mit all den Wünschen und Bedürfnissen auseinander, die die Borkener Einwohner haben. Denn Tanja Fey ist ab sofort die Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung, Ehrenamtlichen, Einwohnern – und damit eine Anlaufstelle von geflüchteten und sozial schwachen Familien.

Die Stelle bei der Stadt Borken ist neu und bis Ende 2019 befristet, sie wird vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration finanziert.

Nicht ohne Grund, denn Tanja Fey wird vor allem mit jenen Ehrenamtlichen zusammenarbeiten, die sich um die Flüchtlinge kümmern, die in Kleinenglis und im Bereich Scheibenweg/Habichtswaldstraße leben.

Für die 50-Jährige aus Kassel bedeutet das, dass sie zurzeit viele aktive Menschen in und aus Borken kennenlernt, die sich ehrenamtlich im sozialen, kirchlichen Bereich engagieren. Und die auf die Fremden zugehen, die da vor drei Jahren in einer großen Zuwandererwelle ins Land und in die Stadt getragen wurden.

Viele von ihnen brauchen Orientierung, um im neuen Land zurechtzukommen. Auch bei ganz normalen Dingen des Alltags, wie der Mülltrennung. Ein Thema, das immer wieder für Konflikte sorgt im Quartier, denn nicht selten landen alte Fernseher nicht beim Elektroschrott-Recycler, sondern einfach auf dem Rasen vor den Mehrfamilienhäusern im „Quartier“, wie Tanja Fey die Ecke Scheibenweg/Habichtswaldstraße nennt.

Fey will mit den Menschen sprechen, Aufklärungsarbeit betreiben, Konflikte lösen und damit erreichen, dass die Mieter Verantwortung für ihr Lebensumfeld übernehmen, indem sie Flure wischen, Vermüllung vermeiden.

Genau 14 Monate hat sie Zeit, um Kontakte zu knüpfen, Menschen zum Mitmachen und -denken zu motivieren und im besten Falle Nachhaltigkeit zu erreichen.

Dann läuft ihre Stelle – zumindest nach jetzigem Stand der Dinge aus. Doch Tanja Fey ist ein zuversichtlicher, optimistischer Mensch, die will die Chancen nutzen, die der neue Job bietet.

Das sollten auch die Borkener tun: Tanja Fey hat ein offenes Ohr. Und zwar für alle Einwohner der Bergmannstadt.

Kontakt: Tanja Fey, Tel. 05682/808161, Handy 0160/98201759, E-Mail: TanjaFey@borken-hessen.de