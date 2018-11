Lego-Messe 2018 in Hessen: Tausende Fans kamen nach Borken

Ein Meer aus Legosteinen im Bürgersaal: Rechts im Bild ist die Anlage von Mike Fischer aus Großenenglis zu sehen. Er baute das Festivalgelände von einem Konzert der Band Slipknot nach. Selbst an Flammenwerfer auf der Bühne, Bierstände und Sicherheitspersonal hat er beim Bau gedacht.

Von Zügen bis zu rotierenden Windrädern und riesigen Anlagen: Die 36 internationalen und regionalen Lego-Bauer lockten tausende Besucher zur Ausstellung ins Bürgerhaus.

Die Faszination der kleinen, bunten Bausteine ist nach wie vor riesengroß. Auch die vierte Auflage der Lego-Ausstellung von Andres Lehmann war ein Publikumsmagnet. Am Wochenende kamen mehrere tausend Besucher zur Ausstellung nach Borken.

Gleich nach der Eröffnung strömten die Besucher in das Bürgerhaus, wo 36 Aussteller ihre Arbeiten zeigten. Die Themen waren ebenso bunt wie die Legosteine, von selbstfahrendem Radlader, der ferngesteuert kleine Steinchen von A nach B transportierte über Windkrafträder, die sich hoch oben über Landschaften drehten bis hin zu Eisenbahnen, die sich durch Stadtlandschaften schlängelten.

Interesse an den Kunstwerken aus Legosteinen hatten dabei nicht nur die jungen Besucher, sondern auch die Erwachsenen. Denn das Bauen mit den Steinen ist eine Faszination, die vor allem sehr viele Erwachsene gepackt hat, wie an den Ausstellern zu sehen ist.

+ Stammgast in Borken: Der Ungar Gábor Horváth brachte eine Yacht samt Korallenriff mit. © Peter Zerhau

Zu den Stammausstellern gehört Gábor Horváth (24) aus Ungarn, der in diesem Jahr eine Yacht mit Korallenriff vorgestellt hat. Die Idee dazu kam im Urlaub, als er Leute beobachtete, die auf einer Yacht Urlaub machten. Er griff die Idee auf und setzte sie in seinem Bauwerk um.

Von Kind an baut er diverse Szenarien, die er dann fotografiert und ins Internet stellt. Das hatte auch Andres Lehmann entdeckt und per Internet Kontakt aufgenommen.

Dabei kam die Legoausstellung in Borken zur Sprache, zu der Gábor Horváth eingeladen wurde. Inzwischen ist eine echte Freundschaft entstanden, nicht nur mit Andres Lehmann, sondern auch mit vielen anderen Ausstellern in Borken.

+ Liebevolle Details:Lego-Bauer Gábor Horváth aus Ungarn gab den kleinen Urlaubern auf seiner Yacht Mobiltelefone und Trinkgläser. © Peter Zerhau

Ihre Ausstellungspremiere im Bürgerhaus hatten Tina und Robert Heinke aus Bautzen in Sachsen. Seit 15 Jahren sind die beiden begeisterte Legobauer, auf die Andres Lehmann ebenfalls über das Internet aufmerksam wurde. Spontan lud er die beiden ein, die eine zehn Quadratmeter große Anlage mitgebracht hatten. Die Gebäude und andere große Bauwerke wurden fertig in Modulen mitgebracht und innerhalb von fünf Stunden aus Lego zusammengebaut.

+ Premiere in Borken: Die Legobauer Tina und Robert Heinke aus Sachsen brachten eine zehn Quadratmeter große Anlage mit. © Peter Zerhau

Cheforganisator Andres Lehmann ist froh, wieder hier im Herzen von Deutschland mit seinen Lego-Freunden die Ausstellung zu machen. „Wir alle sind immer bestrebt, etwas Neues zu zeigen“, so Lehmann. Auch diesmal ist es gelungen, eine facettenreiche Ausstellung auf die Beine zu stellen. Wichtig sei ihm auch, dass viele Aussteller aus der Region mit dabei sind. In diesem Jahr waren Aussteller aus Frankenberg, Heinebach, Kassel und Wabern vor Ort. Darunter auch Mike Fischer aus Großenenglis, der mit seinem Festivalgelände viel Beachtung fand. Auch im kommenden Jahr wird es am 23. und 24. November eine Ausstellung geben.