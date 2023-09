Tommy Fieber will es wissen: Julian Traute aus Großenenglis startet als Partyschlagersänger durch

Von: Claudia Brandau

Das ist sein Arbeitsplatz im alltäglichen Leben: Julian Traute aus Großenenglis (26 Jahre) ist Fachbereichsleiter im Bürgerbüro Borken und stellt dort unter anderem auch Reisepässe aus. © Claudia Brandau

Julian Traute aus Großenenglis startet als Partyschlagersänger durch. Tagsüber arbeitet er im Rathaus in Borken.

Borken – Wenn Julian Traute aus Großenenglis in Mallorca am Strand spazieren geht, kommt er meist nicht weit. Oft mmuss er schon nach kurzer Zeit stehen bleiben, für Handyfotos lachen und wildfremde Menschen umarmen. Grund dafür ist die schlichte Tatsache, dass Julian Traute ungezählte Fans hat: Der Leiter des Borkener Bürgerbüros rockt nach Feierabend die Bühnen als Partyschlagersänger Tommy Fieber – und ist ein Star im Internet.

Es ist also eine krasse Parallelwelt, in der der Fachbereichsleiter des Borkener Bürgerbüros da pendelt. Im richtigen Leben arbeitet er seit seiner Ausbildung als Verwaltungsfachwirt, stellt Reisepässe und Dokumente für die Borkener aus. Nach Feierabend aber verwandelt sich der 26-Jährige vom Verwaltungsfachangestellten in einen Partysänger, der ein Schlagerfeuerwerk der Mallorca-Szene zündet: Und das auf immer größeren Bühnen.

Früher trat er ausschließlich als DJ Julian, heute als Sänger Tommy Fieber auf.

Das neue Alter Ego bringt ihm Glück: Seine Debütsingle „Maradona“ wurde bereits weit über zwei Millionen mal beim Musikdienst Spotify aufgerufen. „Ich staune selber über diesen Erfolg“, sagt der Großenengliser. Dabei hat er, der über die argentinische Legende Diego Maradona singt, mit Fußball rein gar nichts am Hut. Schon deshalb lehnte er den Song, den ihm sein Produzent angeboten hatte, erst einmal ab.

Als er ihn aber nach einmaligem Hören noch zwei Wochen später im Ohr hatte, wusste er, dass das Lied ein Ohrwurm werden würde. Traute entschied neu, sagte zu – und hat es nicht bereut. Einen solch kommerziellen Erfolg wie den von „Maradona“ hätte er sich nicht träumen lassen, als er vor zwölf Jahren erste musikalische Erfahrungen mit Dirk Schaller alias Sänger Reiner Irrsinn aus Homberg auf der Bühne machte, mit ihm erst bei Geburtstagen und Hochzeiten und später bei immer größeren Veranstaltungen auftrat. „Dirk Schaller hatte mich an die Hand genommen, von ihm habe ich viel gelernt.“

Tommy Fieber begeisterte Tausende Menschen bei Viva Willingen

So viel, dass er bald als Solokünstler unterwegs war. Und sich im Oktober 2019, also kurz vor Corona, in der Göttinger Diskothek Alpenmax an einem Wettbewerb teilnahm – und ihn die Jury zum Sieger kürte. Sein Gewinn: ein Management- und ein Plattenvertrag. Jackpot!

Nur vier Monate später kam die Pandemie. Und damit der Bruch, die Pause, der Stillstand. Das Virus bremste die Karriere, die so vielversprechend angefangen hatte, komplett aus.

Drei Jahre später aber hat Tommy Fieber die Bühnen der Region erobert, tritt auch in Willingen auf, reißt bei seinen Auftritten im roten Anzug einen Partyhit nach dem anderen runter. Deren Texte sind oft zweideutig, die Melodien eingängig: Das Volk vor der Bühne dreht meist durch.

„Viele, die zum ersten Mal einen Auftritt sehen, stehen mit offenem Mund im Publikum – ich bin auf der Bühne ein komplett anderer, als man mich aus der Verwaltung kennt“, sagt Julian Traute und zeigt Fotos, wie er als Tommy Fieber im knallroten Anzug den Laden rockt.

Der Anzug ist längst sein Markenzeichen geworden. In Jeans und T-Shirt erkennt ihn niemand, im roten Anzug samt Baseballkappe und Sonnenbrille fast alle, die sich in der Partyschlagerszene auskennen. Und das sind viele: Allein beim Schlagerfestival „Viva Willingen“ trat er mit Maradona vor 20 000 Besuchern auf. „Und dann denke ich: Hey, das ist mein Song, sie sind textfest: krass.“

Das Leben nach Feierabend: Julian Traute ist als Sänger Tommy Fieber in der Szene angekommen. Das Bild an der Stockelache zeigt ihn mit Lisa Kammel (links) und Sophie Malcus. © Maurice Richter

Julian Traute oder Tommy Fieber oder beide zusammen sind ein Star der Partyszene. Zurzeit genießt er das Leben, reist auf der einen Schiene in die Rathaus-Welt, auf der anderen in die Party-Welt. „Ich will beides so lange wie möglich parallel laufen zu lassen: Corona hat mich gelehrt, dass nichts sicher ist“. Viele aus der Partyschlagerszene hätten im richtigen Leben seriöse Berufe, Traute kennt auch einen Zahnarzt, der gerne singt.

Er kann sich vorstellen, selber Songs zu schreiben, sich mit anderen Musikern im Studio zu treffen und dadran zu arbeiten. Für seine neue Single „Olaf“ hat er sich mit dem erfolgreichem DJ-Duo „Anstandslos & Durchgeknallt“ zusammengetan, entstanden ist eine Hymne an die Legende „Olaf“ der Kultband „Die Flippers“. „Das heißt aber nicht, dass ich selber anstandslos und durchgeknallt bin“, betont er mit Verweis auf „Olaf“: „Ich kann auch total seriös“, sagt er und lacht. Julian Traute ist selbstkritisch „Ich bin nicht der ganz große Sänger, aber ich kann gut unterhalten: Und die Leute vor meiner Bühne wollen unterhalten werden, nicht Whitney Houston hören.“

Freitags sitzt Julian Traute oft im Rathaus und schaut auf den Kalender, um zu sehen, wo er am Abend auftritt. Neulich stand er um 19 Uhr vor Mickey Krause in Paderborn auf der Bühne und machte dann ab 22 Uhr in Schwalmstadt Party.

Irgendwann wird es für ihn ganz normal sein, dass jemand „Tommy!“ ruft, ein Foto will und das auf die großen Portale ins Netz jagt. „Social Media ist wichtig“, sagt Traute. Dennoch ist es schön, auch unerkannt zu bleiben: „Ich kann verstehen, dass Micky Krause eine Perücke trägt.“ Das muss der Großenengliser nicht. Er muss dafür nur den roten Anzug im Schrank lassen. Noch reicht das aus. (Claudia Brandau)