Unbekannter setzt vier verwahrloste Kaninchen aus - für eins kommt jede Hilfe zu spät

Von: Maike Lorenz

Unbekannte haben an einer Haltestelle in Borken vier Kaninchen ausgesetzt. Für das verfilzte Kaninchen auf dem © kam die Hilfe des Tierschutzvereins zu spät. Es starb etwa eine Woche, nachdem der ehemalige Halter es aussetzte. Fotos: Privat

Bei Borken hat ein Unbekannter vier Kaninchen in enorm schlechtem Zustand ausgesetzt. Für eines der Tiere kam die Hilfe zu spät.

Borken – Seit über 20 Jahren ist Sonja Hentschel-Dörr bereits Mitglied des Tierschutzvereins aus Homberg und Borken. In der Zeit hat die Vereinsvorsitzende unzählige hilfsbedürftige und ausgesetzte Tiere gesehen. Der Zustand aber, in dem sich vier Angorakaninchen befanden die Unbekannte an einer Bushaltestelle bei Borken ausgesetzt haben, schockierte die Neuentalerin dennoch. „Das Fell der Kaninchen war komplett verfilzt und voller Milben. Außerdem waren sie von Fliegenmaden befallen“, sagt Hentschel-Dörr.

Unbekannte hatten die Tiere in kleinen Transportboxen an der Bushaltestelle zurückgelassen. Nachdem die Polizei den Tierschutzverein informiert hatte, holte Vereinsmitglied Christa Leuschner (59) die Tiere ab. „Für gewöhnliche Kaninchen wären die Boxen groß genug gewesen“, sagt die Borkenerin. „Diese Tiere aber hatten jeweils etwa zweieinhalb Kilogramm Filz im Fell. Dadurch waren die Kisten viel zu klein.“ Als Leuschner die Boxen öffnete, sei zunächst einmal jede Menge Fell hervorgequollen, bevor das Tier selbst zu sehen war.

In Borken ausgesetzt: Angorakaninchen sind pflegeintensiv

Das Fell hat eine Tierärztin dann geschoren und die Kaninchen damit von der Last befreit. Wie lange die Tiere vernachlässigt worden sind, sei schwer zu schätzen, sagt Hentschel-Dörr. „Die Tierärztin vermutet aber, dass sich etwa ein Dreivierteljahr niemand um die Tiere gekümmert hat.“

Ein Grund dafür, weshalb sie derart verwahrlost waren, ist, dass es sich bei den Tieren um Angorakaninchen handelt. Denn bei dieser Rasse fällt das Fell nicht aus, sondern wächst weiter. Deshalb müssen sie regelmäßig geschoren werden und benötigen besonders viel Pflege. „Wenn Angorakaninchen in kleinen Käfigen gehalten werden, verfilzt das Fell, weil es sich an den Käfigwänden reibt“, sagt Hentschel-Dörr. In diesem Fall sind die Kaninchen so stark vernachlässigt worden, dass eines der Tiere, etwa eine Woche nachdem es ausgesetzt worden war, starb. Auch nachdem es von seinem Fell befreit worden war, habe es sich nicht richtig bewegen können. „Es ist nur noch auf dem Bauch herumgerobbt. Weshalb es nicht mehr gehoppelt ist, konnten wir nicht herausfinden“, sagt Hentschel-Dörr.

„Die anderen drei Kaninchen sind vitaler.“ Ob sie überleben, sei allerdings ebenfalls noch nicht sicher.Die Vereinsvorsitzende vermutet, dass sich die Halter der Tiere vor dem Kauf nicht ausreichend über die Rasse und deren Bedürfnisse informiert haben und mit der Pflege überfordert gewesen seien.

Drei der vier ausgesetzten und nun geschorenen Kaninchen sind mittlerweile wieder auf dem Weg der Besserung, allerdings noch nicht außer Lebensgefahr. Der Tierschutzverein sucht weiterhin nach jemandem, der die Tiere bei sich aufnehmen möchte. © Privat

Der Verein konnte die Kaninchen vorübergehend vermitteln, allerdings sucht er auch jetzt dringend noch nach jemandem, der bereit ist, sich langfristig um die drei Angorakaninchen zu kümmern.

Zahl ausgesetzter Haustiere nimmt zu

Dass Menschen in Borken und Homberg ihre Haustiere aussetzen oder sie abgeben wollen, komme mittlerweile immer häufiger vor. „Die Zahl derartiger Anfragen hat bei uns massiv zugenommen und sich seit Mitte des vergangenen Jahres etwa verdoppelt“, schätzt Christa Leuschner. Unter den Menschen, die ihr Tier loswerden möchten, seien momentan viele Halter, die sich das Haustier zu Beginn der Coronapandemie angeschafft hätten.

In einem Kalender notiert Hentschel-Dörr jede Anfrage dieser Art, die den Verein erreicht. Allein in den vergangenen 20 Tagen sei der Verein gebeten worden, neben den vier Kaninchen auch vier Katzen, zwei Hunde und zwei Wellensittiche aufzunehmen. Die Kapazitäten des Vereins aber reichten dafür nicht aus. Teils müssten Halter, die ihre Tiere abgeben wollen, deshalb eine andere Lösung finden – sie aber einfach auszusetzen, sei bestimmt keine. (Foto: Maike Lorenz)

