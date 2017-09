Wecke- und Worschtmarkt in Borken lockte Tausende

Besucher schlemmten nordhessische Spezialitäten

+ © Zerhau Wandern und schlemmen: Die Kegeltruppe „Alle 10“ aus Trockenerfurth probierte die Wurst- und Weinspezialitäten. © Zerhau

Borken. Herbstzeit ist Genusszeit und das war am Wochenende in Borken Programm. Tausende besuchten den nordhessischen Wecke- und Worschtmarkt in Borkens Innenstadt.