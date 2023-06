Bulldog-Club Nordhessen: Planungen für Oldtimerschau mit großer Sonderausstellung laufen auf Hochtouren

Von: André Kaminski

Teilen

Ordentlich Pferdestärken gibt es auf der diesjährigen Oldtimerschau inklusive Sonderausstellung zu sehen. © Bulldog-Club Nordhessen

Nachdem bereits im März die jährliche Mitgliederversammlung des Bulldog-Club Nordhessen 1985 e. V. stattgefunden hat und der Verein seinen Vorstand unter der Schirmherrschaft von Wolfgang Opfer erneut bestätigt hat, laufen die Planungen für die 36. Oldtimerausstellung auf Hochtouren.

Wolfgang Opfer blickte als erster Vorsitzender zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2022. Bei vielen Besuchen auf Oldtimermessen, Ausstellungen und Märkten hat sich der Verein gut in der Öffentlichkeit präsentiert und das Vereinsleben ist in vollem Gange.

Nach einer erfolgreichen Wiederbelebung der jährlichen Oldtimerausstellung, die tausende Besucher und viele Aussteller in den Chattengau zog, wird es auch in diesem Jahr wieder Nordhessens bekannte und größte Oldtimerausstellung auf dem Festgelände „Alter Sportplatz“ in Gudensberg vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 geben.

Oldtimerwochenende: das Programm am Freitag

Am Freitag, den 30. Juni, beginnt das Oldtimerwochenende mit der Ankunft und Begrüßung der ersten Aussteller. Bei Getränken zum Selbstkostenpreis, deftigen Spießbratenbrötchen aus dem Steinbackofen und guter Musik läutet der Verein seine Ausstellung ein.

Oldtimerwochenende: das Programm am Samstag und Sonntag

Am Samstag, den 1 Juli, und Sonntag, den 2. Juli, öffnet das Festgelände für Besucher. Neben der großen Fahrzeuganstellung mit über 500 Traktoren, Nutzfahrzeugen, Autos und Motorrädern gibt es wieder eine große Händlerstraße mit Verkaufsständen für Zubehör, Ersatzteilen, Werkzeug und vielem mehr.

An verschiedenen Stationen können Fahrer ihr Geschick und die Leistung ihrer Fahrzeuge unter Beweis stellen. Der Verein bereitet hierfür wieder einen Geschicklichkeitsparcours vor und stellt eine Motor-Leistungsbremse zum Test bereit.

Der Bulldog-Club Nordhessen lädt zur großen Oldtimerschau ein. © Bulldog-Club Nordhessen

Am Samstag besteht auch wieder von 9 bis 13 Uhr die Möglichkeit, eine TÜV-Abnahme von Schleppern, ungebremsten Anhängern und Motorrädern durchführen zu lassen. Abends wird das Festzelt beben, wenn mit allen Ausstellern und Vereinen bei Partymusik und frisch gezapftem Bier gefeiert wird. Für die Bewirtung und Verpflegung sorgt wie gehabt das Lindenhof-Lädchen.

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder das beliebte Leistungsziehen. Fahrzeuge können hier in verschiedenen Kategorien beladene LKWs auf Zeit eine Strecke entlang ziehen und die Pferdestärken Ihrer Fahrzeuge ausreizen. Am Samstag findet um 14 Uhr das Probelauf statt. Am Sonntag gelten dann ab 13:30 Uhr Wettbewerbsbedingungen. Alle Sieger werden mit Pokalen geehrt.

Sonderausstellung: „Anbaugeräte – Ein Schlepper, viele Möglichkeiten“

in besonderes Augenmerk gilt der diesjährigen Sonderausstellung unter dem Motto „Anbaugeräte – Ein Schlepper, viele Möglichkeiten“. Es wird eine große Ausstellung verschiedenster Anbaugeräte aus allen Bereichen geben.

Interessierte Teilnehmer, insbesondere Inhaber besonderer Gerätschaften für die Sonderausstellung, werden gebeten, sich über die Internetseite im Voraus anzumelden. Ebenso bittet der Bulldog-Club alle Aussteller, sich möglichst im Voraus bei der Online-Anmeldung zu registrieren, um vor Ort die Wartezeit zu reduzieren.

Weitere Infos und die Online-Anmeldung gibt es auf bulldog-club-nordhessen.de

Der Bulldog-Club Nordhessen freut sich auf Ihr und Euer kommen!