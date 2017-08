Wahlkreis Schwalm-Eder: Alle Ergebnisse und Infos zur Bundestagswahl 2017

Wie werden die Wahlberechtigten im Wahlkreis 170 - also des Wahlkreises Schwalm-Eder - bei der Bundestagswahl 2017 abstimmen? Bei uns finden Sie Ergebnisse, Kandidaten und Informationen.

In diesem Artikel laufen bei uns am Wahlabend - Sonntag, dem 24. September 2017 - in Echtzeit Ergebnisse des Wahlkreises Schwalm-Eder ein. Dafür lesen wir unter anderem die Daten automatisiert von allen Gemeinden und Kreisen aus.

Bundestagswahl 2017: So wird ausgezählt

Die Bundestagswahl findet am 24. September 2017 statt. Zum insgesamt 19. Mal wird an diesem Datum der Deutsche Bundestag von den Bürgern gewählt.

In jedem Wahlbezirk wird zunächst die Bundestagswahl ausgezählt und das Ergebnis an die Behörden weitergeleitet.

Jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen. Damit kann er sich für einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin im Wahlkreis entscheiden, mit der zweiten Stimme für eine Partei. Gibt ein Wähler nur eine Stimme ab, wird die nicht abgegebene als ungültig gewertet. Mit der Zweitstimme entscheiden die Wähler darüber, wie stark die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sind. Dafür müssen sie die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Deutschland hat 299 Wahlkreise. Die 299 Direktmandate stellen die Hälfte der 598 Mandate im Landtag dar. Die anderen 299 Sitze werden dem Zweitstimmenergebnis entsprechend über die Landeslisten der Parteien vergeben.

Bundestagswahl 2017: Die Kandidaten im Wahlkreis Schwalm-Eder

Insgesamt sind acht Kandidaten im Wahlkreis Schwalm-Eder zugelassen. Wir stellen Ihnen hier alle Kandidaten mit einem Bild vor. Sie bewerben sich um ein Direktmandat. Die Reihenfolge entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel der Wähler. Einen dieser Kandidaten kann jeder Bürger im Wahlkreis Schwalm-Eder mit seiner Erststimme wählen. Mit der Zweitstimme entscheidet der Wähler darüber, welche Partei er im Bundestag sehen will.

Dr. Edgar Franke (SPD)

+ Edgar Franke

Alter: 57

Partei: SPD

Beruf: Bundestagsabgeordneter

Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Töchter.

Politische Erfahrung: Dr. Edgar Franke war von 1999 bis zur Bundestagswahl 2009 Bürgermeister von Gudensberg. Im Bundestag ist er Vorsitzender des Gesundheitsausschusses. Franke gehört dem Kreistag an und ist SPD-Unterbezirksvorsitzender.

Bernd Siebert (CDU)

+ Bernd Siebert

Alter: 67

Partei: CDU

Beruf: Bundestagsabgeordneter

Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Söhne Politische Erfahrung: Bernd Siebert gehörte drei Jahre dem Landtag an. Mitglied des Bundestages ist er mit kurzer Unterbrechung seit 1994. Er gehört dem Kreistag an und ist Bezirksvorsitzender der CDU sowie Mitglied des Präsidiums der CDU Hessen.

Dr. Bettina Hoffmann (Grüne)

+ Bettina Hoffmann

Alter: 57

Partei: Bündnis 90/Die Grünen

Beruf: Dipl.-Biologin, Geschäftsführerin der Agentur Cognitio in Niedenstein

Familienstand: verheiratet, zwei erwachsene Söhne

Politische Erfahrung: Dr. Bettina Hoffmann ist seit 1997 für die Grünen politisch aktiv, Stadtverordnete in Niedenstein, Mitglied im Kreisausschuss Schwalm-Eder und steht auf der Landesliste auf Platz 5.

H. Scheuch-Paschkewitz

Alter: 57

Partei: Die Linke

Beruf: Dipl. Sozialpädagogin

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Politische Erfahrung: Auf der Landesliste ihrer Partei kandidierte sie 2009 auf Platz 5 für ein Bundestagsmandat. Für die Bundestagswahl 2013 kandidierte sie erneut. Beim Landesparteitag der Linken 2009 wurde sie zu einer von zwei Vorsitzenden gewählt.

Matthias Köhler (Freie Wähler)

+ Matthias Köhler

Alter: 36

Partei: Freie Wähler

Beruf: Disponent

Familienstand: unverheiratet, zwei Kinder

Politische Erfahrung: Der in Neuental-Gilsa lebende Disponent ist für die Bürgerliste Neuental Beigeordneter im Gemeindevorstand der Gemeide Neuental.

Albrecht Glaser (AfD)

+ Albrecht Glaser

Alter: 75

Partei: AfD

Beruf: Stadtkämmerer a.D.

Familienstand: verheiratet, vier Kinder

Politische Erfahrung: Albrecht Glaser gehörte 42 Jahre der CDU an und war Stadtkämmerer in Frankfurt. 2012 verließ er die CDU und war Gründungsmitglied der AfD, für die er 2017 um das Amt des Bundespräsidenten kandidierte. Er gehört der Kreisausschuss an.

Oliver Welter (Unabhängig)

+ Oliver Welter

Alter: 37

Partei: Unabhängig

Beruf: IT-Fachdozent

Familienstand: Verheiratet

Politische Erfahrung: Der in Gilserberg lebende IT-Fachdozent Oliver Welter ist politisch noch relativ unbefleckt. Das will er mit seiner Bundestagskandidatur ändern. Erfahrung sammelte er bereits bei der Unterstützung früherer Kandidaten, die er als IT-Spezialist unterstützte und Wahlkampfkampagnen plante.

Elias Knell (FDP)

+ Elias Knell

Alter: 28

Partei: FDP

Beruf: Assistent der Geschäftsführung im Versandhandel

Familienstand: Verheiratet, eine Tochter

Politische Erfahrung: Der aus Frankenberg stammende Elias Knell bekleidete bereits mehrere politische Ämter wie den Orts- und Fraktionsvorsitz der FDP Frankenberg im Stadtparlament, den Landesvorsitz der Jungen Liberalen und im Landesvorstand der FDP.

Bundestagswahl 2017: Wahlkreis Schwalm-Eder

Folgende Städte und Gemeinden sind Teil des Wahlkreises Schwalm-Eder. Bei uns erfahren Sie alle Ergebnisse.

Allendorf

Bad Zwesten

Battenberg

Borken

Bromskirchen

Burgwald

Edermünde

Felsberg

Frankenau

Frankenberg

Frielendorf

Fritzlar

Gemünden

Gilserberg

Gudensberg

Guxhagen

Haina

Hatzfeld

Homberg

Jesberg

Knüllwald

Körle

Malsfeld

Melsungen

Morschen

Neuental

Neukirchen

Niedenstein

Oberaula

Ottrau

Rosenthal

Schrecksbach

Schwalmstadt

Schwarzenborn

Spangenberg

Vöhl

Wabern

Willingshausen

Bundestagswahl 2013: Ergebnisse aus dem Wahlkreis Schwalm-Eder

Dr. Edgar Franke (SPD) vertrat die Region in der letzten Legislaturperiode im Bundestag vertreten. Die meisten Stimmen errang die SPD. In dieser übersichtlichen Tabelle haben wir einen Überblick über die damaligen Ergebnisse im Wahlkreis Schwalm-Eder für Sie zusammengefasst.

Partei Kandidat Ergebnis von 2013 SPD Dr. Edgar Franke 42,3 % CDU Bernd Siebert 39,6 % Grüne Hermann Häusling 5,8 % Die Linke Heidemarie Scheuch-Paschkewitz 5,0 % FDP Dennis Majewski 2,2 % Piraten Alexander Kaufmann 2,0 % Freie Wähler Engin Eroglu 1,6 % NPD Martin Braun 1,6 %

