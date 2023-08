Eurofighter und Tiger-Kampfhubschrauber fliegen ab Montag über Nordhessen – das steckt dahinter

Von: Daniel Seeger

Deutsche Eurofighter im August 2022 am Fliegerhorst Neuburg. © Daniel Karmann/dpa

Für eine Bundeswehr-Übung, die im Luftraum über Nordhessen stattfindet, sind Kampfhubschrauber und Kampfjets gemeinsam in der Luft. Die Bundeswehr erläutert die Hintergründe.

Fritzlar – Es könnte laut werden am Himmel über Nordhessen. Kampfhubschrauber-Piloten der Bundeswehr aus Fritzlar werden laut einer Mitteilung in der kommenden Woche von Montag (21. August) bis Mittwoch (23. August) mit ihren Maschinen vom Typ Tiger in der Luft sein. Sie sollen üben, wie sie sich verhalten sollen, wenn feindliche Luftfahrzeuge in Bodennähe unterwegs sind. Dafür werden bis zu zwei Kampfhubschrauber vom Typ Tiger und zwei Kampfjets der Luftwaffe vom Typ Eurofighter in den entsprechenden Übungsgebieten eingesetzt.

Die Übung wird voraussichtlich in den Gebieten Wolfhagen, Korbach, Waldeck sowie in den thüringischen Kommunen Mühlhausen, Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde und Dingelstädt stattfinden. Die genaue Angabe des Übungsgebiets ist jedoch seitens der Bundeswehr nicht möglich, da dieses auch von den Wetterbedingungen abhängt.

Kampfjets und Tiger-Hubschrauber der Bundeswehr üben gemeinsam über Nordhessen und Thüringen

Gemäß der Mitteilung der Heeresflieger werden die Piloten aus Fritzlar versuchen, das Übungsgebiet kontinuierlich zu wechseln. Dennoch kann es während der Übungen aufgrund der Tiger-Kampfhubschrauber und der Kampfjets vom Typ Eurofighter zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Es kann auch eine verstärkte Präsenz von Fahrzeugen der Bundeswehr in den entsprechenden Gebieten geben.

Die Tiger-Piloten werden unter anderem den Tiefflug trainieren und dabei teilweise Flughöhen von unter 30 Metern erreichen.

Für eventuelle Lärmbeschwerden steht das Bürgertelefon der Bundeswehr unter der Telefonnummer 0800/8620730 zur Verfügung. (Daniel Seeger)

Das Kampfhubschrauberregiment 56 in Fritzlar bekam kürzlich Besuch von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein. Der verschaffte sich einen Eindruck vom einzigen Tiger-Standort in Deutschland. Klar ist: Der Kampfhubschrauber Tiger hat in der Bundeswehr keine Zukunft.