Wenn der Urlaub im Chaos endet

Von: Maike Lorenz

Teilen

Dichte Rauchwolken eines Waldbrandes steigen auf der griechischen Insel Rhodos in den Himmel. © dpa

Fritzlar-Homberg – Die Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos sind außer Kontrolle geraten, das hat große Auswirkungen auf den Tourismus. Tausende Menschen mussten ihre Unterkunft auf Rhodos verlassen. Reiseveranstalter und die Mitarbeiter der Reisebüros im Schwalm-Eder-Kreis reagieren auf die Situation.

Markus Seibt Reisecenter Fritzlar © Zerhau, Peter

Angesichts der starken Waldbrände streichen Reisekonzerne Flüge auf die Insel und bieten Stornierungen für die kommenden Tage an, weiß Markus Seibt vom Reisecenter in Fritzlar. Aus Sorge davor, dass auch die griechische Insel Kreta von Bränden betroffen sein könnte, habe ein Kunde seine Reise umgebucht. „Er fliegt jetzt nach Mallorca“, sagt Seibt. Solche Umbuchungen seien aber nur dann möglich, wenn die Kunden bei der Buchung einen sogenannten Flex-Tarif abgeschlossen haben, ergänzt Seibt. „Der kostet zwar mehr, aber ich rate allen Kunden dazu“, sagt Seibt. Andernfalls bleibe bei Problemfällen dann oft nur noch, auf die Kulanz der Reiseanbieter zu hoffen.

Wer sich jetzt auf Rhodos aufhalte, sollte sich, nachdem er sich in Sicherheit gebracht habe, an seinen Reiseveranstalter wenden. „Auch die Reisebüros, bei denen man gebucht hat, können weiterhelfen und setzen sich für ihre Kunden ein“, sagt Seibt. Der persönliche Kontakt zu den Kunden sei nach wie vor der große Unterschied zu anonymen Reise-Onlineplattformen, betont Seibt. Gerade in für Touristen unübersichtlichen Situationen, wie jetzt durch die Großbrände in Griechenland oder auch während der Coronapandemie, sei diese Unterstützung besonders wertvoll, so Seibt.

Martin Gabbey Reisecenter Borken © Brandau, Claudia

Auch das TUI-Reisecenter aus Borken hat Kunden, die von den Waldbränden auf Rhodos betroffen sind. Die Art und Weise, wie das Reisebüro seinen Urlaubern auf Rhodos helfe, sei ganz unterschiedlich und reiche über die Organisation von Rückflügen hinaus, sagt Geschäftsführer Martin Gabbey. „Teils unterstützen wir auch, indem wir den Kontakt zwischen den Urlaubern auf Rhodos und ihren Angehörigen in Deutschland wiederherstellen.“ Notwendig sei das beispielsweise, wenn die Urlauber fluchtartig das Hotel verlassen mussten und dadurch all ihre Habseligkeiten im Hotel liegen geblieben sind.

„Ich bin froh, dass aktuell kein Kunden von mir dort sind“, sagt Jessica Roode vom Reisebüro Haase in Frielendorf. Es habe auch kein Kunde geplant, in näherer Zukunft dort hin zureisen, deshalb habe sie keine Buchung stornieren müssen. Unabhängig von der Situation auf Rhodos, sei Griechenland in diesem Jahr ohnehin nicht so stark gefragt. Stephan Walz vom Reisebüro Felgenhauer in Schwalmstadt berichtet ebenfalls, dass aktuell niemand auf Rhodos sei, der die Reise bei ihm gebucht hat. Wie es weiter geht, entscheide sich in den nächsten Tagen, so Walz. „Die Fluggesellschaften haben die Verbindung erstmal bis zum 28. Juli ausgesetzt“, sagt er. (Claudia Brandau) Fotos: Claudia Brandau

Deutscher Reiseverband: Jetzt ist Geduld gefragt

In vielen Regionen Griechenlands brennt es. Neben den Bewohnern mussten in der Hochsaison auch Tausende Touristen ihre Unterkünfte verlassen. Der Deutsche Reiseverband (DRV) betont, auf allen Seiten sei nun „etwas Geduld“ gefordert. „Auf der Insel halten sich derzeit insgesamt rund 20000 deutsche Urlauber von Reiseveranstaltern auf, betroffen von den Evakuierungen ist nur ein kleinerer Teil“, heißt es auf der Internetseite des DRV. dpa