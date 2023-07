Das Statttheater startet den Vorverkauf: Am 30. September geht es los

Von: Christine Thiery

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: vorn Lydia (links) und Edith Köhler, dahinter von links Hombergs Bürgermeister Dr. Nico Ritz, die Sponsoren Michael Sack von der Kreissparkasse, Stefan Fennel von der KBG und Jan Kothe von der Vorverkaufsstelle Der verrückte Florist, halten die ersten Programme in den Händen. © christine thiery

Auf dem Programm stehen vier Aufführungen in der Stadthalle: Am 30. September geht es los.

Homberg – Das Programm kann sich sehen lassen: Mit Götz Schubert und Oliver Mommsen sind in der kommenden Spielzeit des Statttheaters Homberg wieder bekannte deutsche Schauspieler mit von der Partie. Von September bis in den April kommenden Jahres wird wieder hochkarätiges Theater in der Homberger Stadthalle zu sehen sein. Veranstalter ist der Homberger Kulturring.

Obwohl die Saison erst Ende September beginnt, möchte man bereits jetzt die Veranstaltung bewerben, sagt Hombergs Bürgermeister Dr. Nico Ritz. Die Vorstellungen seien sehr beliebt, die Nachfrage habe nach der Pandemie wieder Fahrt aufgenommen. Die Veranstaltungen im vorigen Jahr seien nahezu ausverkauft gewesen. Daher wolle man nun die Gelegenheit bieten, sich rechtzeitig Karten zu sichern und Termine vorzumerken. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Im dritten Anlauf wird „Die Tanzstunde“ aufgeführt. Erst fiel die Aufführung wegen der Pandemie aus, dann war ein Schauspieler an Corona erkrankt

Im dritten Anlauf wird „Die Tanzstunde“ aufgeführt. Erst fiel die Aufführung wegen der Pandemie aus, dann war ein Schauspieler an Corona erkrankt. Nun hoffe man, dass alles klappt, sagte Edith Köhler vom Organisationsteam. Es gebe noch einige verkaufte Karten aus der letzten Saison, die noch gültig seien. Auch die Abonnements aus dem vergangenen Jahr könnten für dieses Stück noch eingelöst werden.

Oliver Mommsen und Nadine Schori spielen in dieser Komödie, in der ein Professor für Geowissenschaften wegen einer Preisverleihung das Tanzen erlernen muss, die Hauptrollen. Er leidet allerdings unter dem Asperger-Syndrom, seine Tanzlehrerin unter einer Beinverletzung und es ist fraglich, ob sie je wieder tanzen kann. In den Tanzstunden trifft also ein ungleiches Paar aufeinander. Mark St. Germain schrieb das Stück, entstanden ist eine amüsante und auch berührende Komödie über zwei einsame Seelen. Die Aufführung ist die zweite in der Folge am Mittwoch, 31. Januar 2024, ab 20 Uhr.

Der Titel „Zweikampfhasen“ spricht für sich. Ein großer Komödienerfolg zum Geschlechterkampf

Das erste Stück, „Die Modernisierung meiner Mutter“, mit Götz Schubert kommt am Samstag, 30. September, 20 Uhr, auf die Bühne. Bov Bjerg erzählt die Geschichte des mäßig erfolgreichen Schriftstellers Rolf, der sich seinen Weg durch den Berliner Großstadtdschungel bahnt. Seine Krise bewältigt er mithilfe einer Selbstfindungs-App. Im Dialog mit seinem digitalen Gegenüber macht sich Rolf auf die Suche seiner Kreativität.

Der Titel „Zweikampfhasen“ spricht für sich. Ein großer Komödienerfolg zum Geschlechterkampf, gespielt und geschrieben von Jennifer und Michael Ehnert, erwartet die Zuschauer am Samstag, 24. Februar, 20 Uhr. Als Ehepaar lebt man heutzutage schon fast als Retro, Oldschool oder psychisch beschädigt in einer Welt von Singles, One-Night-Stands und Lebensabschnittsgefährten. „Könnte das Leben nicht viel toller sein, wenn man sich schnell nach einem anderen Partner umsehen würde?“, lautet die entscheidende Frage.

Abschluss im April 2024: Mit einem Stück, das eine Mischung aus Kabarett und Konzert mit Comedyelementen ist

Den Abschluss macht das Kabarett-Comedy-Konzert mit Meier und die Geier unter dem Titel „Klangrazzia“ am Samstag, 20. April 2024, 20 Uhr. Das Stück ist eine Mischung aus Kabarett und Konzert mit Comedyelementen.

Inhaltlich wird es bunt: Ein Steuerfahnder trifft auf das Streichquartett seines Bruders, Meier und die Geier genannt, die steuerlich durch starke Säumigkeit auffallen. Ihre Instrumente werden in Folge kassiert und sie müssen auf A-Cappella-Gesang umsteigen. Am Ende muss der Steuerfahnder mitsingen, weil seine niederen Motive offen gelegt werden. Die Darsteller: die Brüder Chin Meyer und Hans-Werner Meyer, die A-Cappella-Gruppe Meier und die Geier.

Die Veranstaltungsreihe wird unterstützt von der Kreissparkasse Schwalm-Eder, CTL, VR Partnerbank Chattengau Schwalm-Eder, Firma Stuhlmann, Ehring- Möbel, Weber Ingenieure sowie der Stadt Homberg und dem Schwalm-Eder-Kreis. (Christine Thiery)

Tickets im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt 19 Euro, an der Abendkasse jeweils zwei Euro mehr. Ein Abo für alle Veranstaltungen gibt es für 70 Euro, ermäßigt 60 Euro. Vorverkaufsstellen: Vorverkaufsstellen: Der verrückte Florist, Ziegenhainer Straße 11a; Piazza, Ziegenhainer Straße 2 in Homberg, oder online unter kulturringtickets.tickettoaster.de.

Weitere Informationen unter homberger-kulturring.de, Tel. 0 56 81/20 02.