Polizei bittet um Mithilfe: 15-jährige Alissa S. aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird gesucht

Von: Cora Zinn

Alissa S. aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe. © Polizei Homberg

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder sucht nach einem 15-jährigen Mädchen. Alissa S. wird seit dem 1. Juni vermisst.

Schwalm-Eder/Frankfurt – Alissa S. aus dem Schwalm-Eder-Kreis wird vermisst. Nach Angaben der Polizei wird die 15-Jährige bereits seit dem 1. Juni gegen 22.30 Uhr gesucht.



Sie hatte am Tag ihres Verschwindens gegen 8.30 Uhr ihren Wohnort verlassen und ist seitdem nicht mehr aufgetaucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte sich die Vermisste in Frankfurt am Main aufhalten. Seit ihrem Verschwinden bestand immer wieder unregelmäßiger Kontakt zu ihren Eltern, heißt es von der Polizei weiter. Da der Aufenthaltsort aber noch immer unbekannt ist, wird die Bevölkerung nun um Mithilfe gebeten.



Alissa S. wird so beschrieben: schlanke Figur, etwa 1,75 Meter groß, blaue Augen, schulterlange dunkelbraune Haare. Sie trägt eine Brille und eine Zahnspange. (Cora Zinn)

Hinweise: an die Polizeistation in Fritzlar unter Tel. 0 56 22/99 660 oder an jede andere Polizeidienststelle.