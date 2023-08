Die Zahl der Insolvenzen im Schwalm-Eder-Kreis steigt

Von: Maja Yüce, Johannes Rützel, Damai Dewert

13 Unternehmen aus dem Schwalm-Eder-Kreis haben im ersten Halbjahr 2023 ein Insolvenzverfahren beantragt. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa (Symbolbild)

Auch im Schwalm-Eder-Kreis wirken sich enorme Kostenbelastungen auf die Unternehmen aus. Die Zahl der Insolvenzen stieg.

Schwalm-Eder – Energie und Rohstoffe sind teuer, der Konsum schwächelt und die Finanzierungskosten steigen. Die Folge: Die Zahl der Insolvenzen steigt. 13 Unternehmen aus dem Schwalm-Eder-Kreis haben im ersten Halbjahr 2023 ein Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht beantragt. Im Vorjahreszeitraum waren es acht, das ergibt eine Auswertung des Statistischen Landesamtes.

In Nordhessen seien die Insolvenzzahlen im 1. Halbjahr 2023 erstmals seit der Coronapandemie wieder gestiegen, so die Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Dieser Trend gelte deutschlandweit. Zwischen Januar und Juni wurden in Nordhessen 117 Unternehmensinsolvenzen registriert. Das sind 14,7 Prozent mehr als im 1. Halbjahr 2022, da waren es 102 Fälle. Der Schwalm-Eder-Kreis landet hinter der Stadt Kassel auf einem schlechten zweiten Platz. In Kassel stieg die Zahl der Insolvenzen auf 43.

Hohe Preise für Energie und Material

Sebastian Schlegel, Geschäftsführer von Creditreform, führt als Gründe für die Insolvenzen zu hohe Energie- und Materialpreise und schlechtes Konsumklima an. Inflation und die Zinswende spannten die wirtschaftliche Situation weiter an. „Die Zahl der Zahlungsausfälle könnte sich in den kommenden Monaten sogar noch beschleunigen.“ Weil die preisbereinigten Umsätze 2023 wohl stagnieren, werde jede weitere Erhöhung des Leitzinses die Schuldentragfähigkeit weiter reduzieren.

Die IHK Kassel Marburg nennt als Gründe auch eine schwächelnde Auslandsnachfrage sowie den Fachkräftemangel. „Einige Unternehmen geraten angesichts dieser multiplen Herausforderungen in wirtschaftliche Schieflage“, sagt IHK-Teamleiter Oliver Stöhr. Dass die Insolvenzen jetzt so stark ansteigen, liegt laut Creditreform auch am Wegfallen staatlicher Unterstützungen während der Pandemie. Die extrem geringe Zahl an Insolvenzen in den Corona-Jahren 2021 und 2022 sei nur auf die staatlichen Unterstützungen und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zurückzuführen. Dadurch sei das Insolvenzgeschehen von den wirtschaftlichen Gegebenheiten entkoppelt worden.

Die VR Partnerbank Chattengau Schwalm-Eder kann den Trend zu mehr Insolvenzen nicht bestätigen: „Wir verzeichnen eine erfreulich stabile Entwicklung bei den Unternehmensinsolvenzen – sie liegen auf niedrigem Niveau. Im Jahr 2022 mussten insgesamt fünf Unternehmen aus unserem Kundenstamm im Geschäftsgebiet Insolvenz anmelden“, sagt Vorstandsmitglied Kai Mardorf.