Diese Übung forderte alle heraus

ÜBUNG DRK-Rettungsdienstschule probt den Katastrophenfall in Homberg

Die DRK-Rettungsdienstschule Schwalm-Eder probte am Samstag in Homberg den Ernstfall: Angehende Sanitäter mussten Nervenstärke beweisen.

Das war ein ungewöhnliches Szenario für eine Übung: Die DRK-Rettungsschule Schwalm-Eder probte an der ehemaligen Homberger Kaserne den Rettungseinsatz bei Geiselnahme und Tötung durch einen Sektenführer.

Homberg - Es ist der absolute Albtraum, der sich den Ersthelfern am Samstag auf dem Gelände der ehemaligen Ostpreußenkaserne in Homberg bietet: In und rund um das Wohnhaus einer stadtbekannten Sekte herrscht Ausnahmezustand. Verletzte liegen im zweistöckigen Gebäude und auch im Garten, teils bewusstlos, teils vor Schmerzen wimmernd oder gar schreiend. Die Lage ist unübersichtlich.

Was geschehen ist, bleibt lange im Dunkeln. Immer mehr Rettungskräfte eilen herbei, Sirenengeheul mischt sich mit dem lautstarken Klagen der Menschen, die – so viel ist mittlerweile durchgedrungen – Teil eines geplanten, kollektiven Selbstmordes sind, mit dem sie dem bevorstehenden Weltuntergang entkommen sollten. Der Sektenführer hat den inneren Zirkel seiner Gruppe im oberen Bereich des Gebäudes mit einer Schusswaffe hinrichten wollen und sich selbst im Anschluss gerichtet.

Ein ungewöhnliches Drehbuch

Mehrere Mitglieder haben sich in letzter Sekunde durch einen Sprung aus dem Fenster gerettet. Brisant: Der überwiegende Teil der Anhängerschaft wurde unter Drogen gesetzt und sollte im Keller des Gebäudes mittels Ausbringen eines Atemgiftes in mehreren Räumen vergiftet werden.

Übung für angehende Notfallsanitäter

Was wie eine schreckliche TV-Nachricht oder die Geschichte eines drittklassigen Hollywood-Blockbusters klingt, ist glücklicherweise nur der besonders kreative Plot einer Großübung der DRK Rettungsdienstschule Schwalm-Eder, in deren Ausbildungscurriculum zur dreijährigen Ausbildung der Notfallsanitäter eine Übung zur Abarbeitung eines Massenanfalls von Verletzten (MANV) vorgesehen ist.

+ Jede Sekunde zählte: Bei der Großübung mussten die angehenden Rettungskräfte genau wissen, was bei einem sogenannten Massenanfall von Verletzten (MANV) zu tun ist. alle © Sascha Hoffmann

Diese Übung ist für die Rettungsdienstschule eine Premiere. Die aus 19 Mitgliedern bestehende Ausbildungsklasse 2021 ist die erste, die sich mit der Bewältigung dieser Aufgabe auseinandersetzen darf. Und das tun sie nicht allein.

+ So birgt man Verletzte: Die Übung am Kasernengelände verlief nach Plan. © Hoffmann, Sascha

Mit am Start sind sämtliche Hilfsorganisationen, die es für die Abarbeitung vergleichbar großer Einsätze bedarf: 35 Kameraden der Homberger Feuerwehr, 50 Kollegen der Bereitschaftszüge DRK Schwalm Eder, 17 Ausbilder und Lehrkräfte, sowie zwei Einsatzleiter Rettungsdienst, zwei Notärzte, zwei Polizisten und mehrere Beobachter. Nicht zu vergessen sind die 21 Mimen aus unteren Jahrgängen mit ihrem dreiköpfigen Schminkteam, die mit ihrem Einsatz dafür gesorgt haben, dass der Übungseinsatz so realistisch wie möglich wirkt.

Und tatsächlich lassen sich die Teilnehmer tief fallen in die Übungssituation. Konzentriert und doch spürbar nervös arbeiten sie sich vor, wie sie es gelernt haben. Dabei wird schnell klar: Insgesamt sind es 19 Verletzte, ein „Sektenmitglied“ ist bei Übungsbeginn bereits tot. Es werden vier lebensbedrohlich Verletzte, sechs Schwerverletzte und acht Leichtverletzte versorgt. Nach rund zweieinhalb Stunden ist das Blaulichtspektakel vorbei und man blickt in erschöpfte und gleichzeitig zufriedene Gesichter. Manuel Hoos, der die Übung ausgearbeitet und auch mit geleitet hat, zeigt sich in einem ersten Statement zufrieden: „Auch wenn vier Übungsteilnehmer hitzebedingt ausgefallen sind, wurden die Aufgaben zufriedenstellend gelöst.“

Eine genaue Auswertung aller Details mit abschließender Beurteilung werde frühestens nach vier Wochen vorliegen.