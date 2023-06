Drohungen, Drogen und Messer: Sicherungsverfahren gegen Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis geht weiter

Landgericht

+ © Barbara Kamisli Vor dem Landgericht in Kassel muss sich eine 36-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis verantworten. © Barbara Kamisli

Es sind etliche Vorwürfe, wegen denen sich eine 36-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis vom dem Landgericht in Kassel verantworten muss. Unter anderem ihr ehemaliger Hausarzt sagte nun vor Gericht aus.

Schwalm-Eder/Kassel – Es ist eine lange Liste an Taten, die einer 36-jährigen Frau aus dem Landkreis in einem aktuell laufenden Sicherungsverfahren vor dem Landgericht in Kassel zur Last gelegt werden. Unter anderem geht es um Bedrohung, Sachbeschädigung und das Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen. Mehrfach sollen dabei auch Messer im Spiel gewesen sein. Die Frau befindet sich derzeit in einem psychiatrischen Krankenhaus. Am zweiten Verhandlungstag wurden vier Zeugen befragt. Es ging um Vorfälle, die im September 2022 stattgefunden haben sollen.

Vor der Praxis ihres Hausarztes soll es zu einer Diskussion und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der mit einem Messer gedroht wurde. Der erste Zeuge, ihr ehemaliger Hausarzt, gab an, dass er von der körperlichen Auseinandersetzung erst im Nachgang erfahren hatte, schilderte aber die vorangegangene Diskussion am Fenster der Praxis. Die Beschuldigte war drei Jahre bei ihm in Behandlung, durfte allerdings wegen anderer Vorfälle das Gebäude nicht mehr betreten.

Auslöser der Diskussion sei seine Weigerung gewesen, der Patientin weiterhin Rezepte für Cannabisblüten auszustellen. Der Arzt gab an, Angst vor der Frau gehabt zu haben. Ernsthaft bedroht habe er sich in der konkreten Situation nicht gefühlt, im Verlauf des Gesprächs sei die Beschuldigte aber laut geworden, habe sich dann jedoch von der Praxis entfernt. Ein weiterer Mann, der zweite Zeuge des Verhandlungstages, sei dann in das Gespräch „reingegrätscht“.

Dieser zweite Zeuge berichtete, dass ihm die Angeklagte von Bildern und Videos, die bei WhatsApp kursierten, bekannt sei. Sie habe mehrfach brennende Gegenstände aus der Wohnung geworfen, zudem habe sie auch Menschen mit einem Messer bedroht.

Die Beschuldigte soll dem Mediziner Sätze zugerufen haben wie: „Ich habe keine Messer“ und „Ich bin nicht gewalttätig“. Der Zeuge stieg nach eigenen Angaben in das Gespräch ein: „Mir ging es darum, etwas richtigzustellen.“

Er habe der Frau gesagt, dass sie keine Lügen erzählen solle und sie der „Hampelmann“ sei, der die Menschen in dem Ort mit einem Messer bedrohe. Sie soll später vor dem Zeugen auf den Boden gespuckt und gesagt haben: „Kinderschänder, ich werde euch alle umbringen.“

Der wiederum sei der Frau 30 bis 40 Meter gefolgt. Daraufhin habe die Frau ein eingeklapptes Messer gezogen und Stichbewegungen in seine Richtung gemacht. Der Zeuge habe ihr mit seinem Helm das eingeklappte Messer aus der Hand geschlagen und ihr – als sie das Messer aufheben wollte – einen Tritt mit der Fußsohle gegeben.

Aussagen mussten auch ein Polizist von der Kripo in Homberg und eine Polizistin aus Fritzlar. Die Beamtin berichtete von Einsätzen, bei denen ihr die Beschuldigte begegnete. Etwa, als Anwohner die Polizei wegen eines Randalierers alarmiert hätten. Die Beschuldigte hätte laut Zeugen eine Nachbarin bedroht und sei diesen mit einem langen Messer in der Hand entgegengekommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung sei, so die Polizistin, im Keller ein Rucksack mit Brechstange, Taschenlampe und dem beschriebenen Messer gefunden worden. Außerdem habe man im Obergeschoss eine Cannabisplantage entdeckt.

Ein weiterer Einsatz war eine Hausdurchsuchung, bei der Speichermedien beschlagnahmt wurden. Dort war auch der ebenfalls geladene Kriminalpolizist anwesend. Anlass war eine Drohmail, die die Beschuldigte an ihren Hausarzt versandt haben soll. Zudem soll die Frau in einem sozialen Netzwerk in mehreren Beiträgen behauptet haben, dass sich der „Verfassungsschutz des neuen Deutschen Reiches“ im Schwalm-Eder-Kreis niedergelassen habe und dieser militärisch abgeriegelt sei. Der Beitrag beinhaltete zudem den Aufruf, dass alle „Caputalisten“ zu melden oder zu eliminieren seien.

Info: Nächster Verhandlungstermin vor dem Kasseler Landgericht ist am Dienstag, 4. Juli, um 9 Uhr.

Im ersten Verhandlungstermin äußerten sich Geschädigte und auch die Beschuldigte selbst meldete sich zu Wort. Dabei flossen auch Tränen.