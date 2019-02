Eddernarren feierten Büttenabend in Fritzlar

Fritzlar – Neun Tage vor dem Rosenmontag als Sessionshöhepunkt hatten die Eddernarren zu ihrem traditionellen Büttenabend eingeladen.

Nachdem das Fritzlarer Stadtprinzenpaar, Prinzessin Catherina und Prinz Olaf, ihre Untertanen begrüßt hatte, ließen es die Eddernarren im rappelvollen Vereinsheim mit etlichen befreundeten Vereinen und vielen Gästen richtig krachen.

Mit Pauken und Trompeten stimmte der Spielmanns- und Fanfarenzug Fritzlar die Gäste auf unterhaltsame viereinhalb Stunden ein.

Als Protokoller mit Kutte und Sombrero beleuchtete Pascal Rohde die aktuellen Geschehnisse aus Nah und Fern, widmete dem amerikanischen Dekret-Schreiber mit der Goldtolle im Weißen Haus auch einige Zeilen.

Gleich 16 Pumuckl standen auf der Bühne, als die Jugendgarde ihren Schautanz präsentierte. Gut besetzt sind die Gastgeber mit den Tanzmariechen Nele Putz, Chiara Faupel und Laura Diehl.

Als Kunstmaler stellte sich die Präsidentengarde vor und brachte so Farbe ins Programm. Der Schautanz der Prinzengarde stand unter dem Motto „Stars und Sternchen“, die tänzerisch unter anderem an Stars wie Michael Jackson erinnerten. Sitzungspräsident Otto May ließ in weißer Kapitänsuniform seine Matrosenpuppen tanzen, denen schließlich nach drei schließlich nach drei Zugaben die Luft ausging.

Unterstützung auf der Bühne gab es unter anderem von den Gästen aus Haddamar, die mit Birgit Wissemann und Markus Ritter Szenen einer Ehe präsentierten und den Lachtränenfluss anregten.

Auch eine Ehrung gab es an diesem Abend: Thomas Wölfert, Vizepräsident der Interessengemeinschaft Karneval in Nordhessen (IKN), ehrte Bernd Käufler mit dem IKN-Verdienstorden.