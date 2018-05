Feuerwehren löschen Brand im Forsthaus Besse: 150.000 Euro Schaden

Besse. Großeinsatz für die Feuerwehren der Gemeinde Edermünde am Pfingstsonntag. Gegen 14.45 Uhr hatte die Leitstelle in Homberg die Feuerwehren zu einem Brandeinsatz im Forsthaus Besse alarmiert.

Dieser Artikel wurde aktualisiert 16.57 Uhr - Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drangen dichte Rauchschwaden aus dem Gebäude, Flammen waren aber nicht zu sehen. Zusätzlich wurden aus Gudensberg die Drehleiter und das Tanklöschfahrzeug nachalarmiert. Probleme bereitete die enge Bebauung, wodurch die Drehleiter nur bedingt von der Straße aus eingesetzt werden konnte.

Per Innenangriff sowie mit Löschangriff von außen wurde versucht, den Brandherd zu erreichen. Per Steckleiter und später per Drehleiter wurden Dachziegel und Isolierung entfernt. Mit der Wärmebildkamera wurde nach dem Brandherd gesucht, dazu musste das komplette Gebäude belüftet werden.

Über die Brandursache konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen. Die Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden beträgt 150.000 Euro.

Neben den 70 Feuerwehrleuten aus Edermünde und Gudensberg waren die Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz, dazu die SEG Gudensberg, die die Einsatzkräfte verpflegte.

