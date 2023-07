Die Kindertagesstätte Vogelnest wurde in Besse eröffnet

Von: Peter Zerhau

Teilen

Feierliche Einweihung: Mit einem Gottesdienst und vielen Gästen startete das Programm an der Kita in Besse. © Peter Zerhau

Am Wochenende wurde die neue Kindertagesstätte Vogelnest in Besse feierlich eröffnet. Die Kosten für die Kita liegen bei sieben Millionen Euro.

Besse – „Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, hier stehen zu können“, sagte Edermündes Bürgermeister Thomas Petrich bei der Einweihung der neuen Kindertagesstätte neben dem Mehrgenerationenspielplatz. Fünf Jahre sind seit der Idee und Planung vergangen und die neue Kita steht jetzt in ziegelroter Farbe hoch über Besse wie eine Burg. Nach einer ersten Schätzung sollten die Kosten für die Kita bei 5,4 Millionen Euro liegen. Nach derzeitigem Stand sind daraus jetzt über sieben Millionen Euro geworden.

Auftakt war mit einem Gottesdienst vor dem Eingangsbereich mit Pfarrer Christoph Weisheit, zusammen mit dem Team der Erzieherinnen um Leiterin Gabriele Möhlenbrock, den Kita-Kindern und dem Posaunenchor unter der Leitung von Dr. Karsten Heyner. Hunderte Eltern, Großeltern und Angehörige versammelten sich am Eingangsbereich der Kita. Alle harrten geduldig aus und ließen sich von ein paar Regentropfen und stürmischen Wind nicht die Feier verderben. Während die Kinder nach der offiziellen Eröffnung zum Spielen gingen, hatten die Besucher die Gelegenheit zu einer geführten Besichtigung. Begeistert waren viele Gäste von der tollen Aussicht aus den Räumen, egal ob von den Waschräumen auf den Spielplatz oder aus den Gruppenräumen weit über den Chattengau.

Die Kita

Auf rund 700 Quadratmetern sind unter anderem vier Kita-Gruppen, zwei Krippengruppen sowie eine erweiterte Gruppe für Kinder von einem bis zu sechs Jahren untergebracht. Dazu kommen Personalräume, ein Musikraum, Kindercafé, Kreativ- und Ruheräume sowie ein Bewegungsraum im Foyerbereich und eine Planschlandschaft. Vor dem Gebäude ist ein Spielplatz angelegt.

Das Team

Zum Erzieherinnenteam um Kita-Leiterin Gabriele Möhlenbrock gehören 17 Erzieherinnen, die für die Gruppen mit zurzeit 102 Kindern zuständig sind. „Wir brauchen dringend weitere Erzieherinnen“, sagt Leiterin Gabriele Möhlenbrock. Wer Lust hat, in unserem Team mitzumachen, kann sich direkt in der Kita, telefonisch oder per E-Mail an uns wenden. „Wir freuen uns über jede neue Bewerbung“, so die Kita-Leiterin.

Kontakt: Kita Vogelnest, Auf der Sandkaute 30, 34295 Edermünde-Besse Tel. 01 72/56 53 43 0, kindergarten.besse@ekkw.de

(Peter Zerhau)