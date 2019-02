5500 Euro Schaden bei Abbiegeunfall in Edermünde

Bei einem Verkehrsunfall im Edermünde-Holzhausen entstand am Freitag gegen 18.15 Uhr ein Gesamtschaden von 5500 Euro.

Wie die Polizei in Fritzlar mitteilt, wollte ein 53-jähriger Mann aus Gudensberg mit seinem Fahrzeug an der Ampel von Haldorf herkommend nach links abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den vorfahrtberechtigten Wagen eines 26-jährigen Mannes aus Edermünde, der geradeaus fahren wollte.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, dabei wurden der 26-jährige Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer leicht verletzt.

Am Wagen des Mannes aus Gudensberg entstand ein Schaden von 1500 Euro, den Schaden am Fahrzeug des Mannes aus Edermünde gibt die Polizei mit 4000 Euro an.

