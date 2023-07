Ein Tennisclub für jedermann: Der TC 1973 Edermünde wird 50 Jahre alt

Vereine

+ © Daniel Seeger Drei Generationen Tennis in Edermünde: von links Breitensportwart Peter Ronge, 1. Vorsitzender Stephan Uhde und Jugendtrainer Jonathan Uhde. © Daniel Seeger

Der TC 1973 Edermünde feiert am Wochenende sein 50-jähriges Jubiläum. Highlight wird ein besonderes Showmatch sein.

Holzhausen/Hahn – Für so manchen mag Tennis als elitärer Oberschichten-Sport gelten. Doch diese Zeiten sind längst vergangen. Oder sie gab es, wie im Fall des Tennisclubs Edermünde, nie. „Wir sind ein Tennisverein für alle“, sagt der erste Vorsitzende Stephan Uhde, „und das waren wir auch schon bei unserer Gründung im Jahr 1973.“ Jetzt feiert der Tenisclub für jedermann sein 50-jähriges Jubiläum.

Uhde sitzt zusammen mit dem Breitensportwart Peter Ronge und dessen Frau Monika im Clubheim des Vereins. Auf den Tennisplätzen, die durch die Fenster des Gebäudes zu sehen sind, trainieren einige Kinder und Jugendliche in der Abendsonne.

Direkt am Feld, neben Schwimmbad und Fitnessstudio, liegt die Anlage mit ihren insgesamt fünf Plätzen. „Fast wie ein kleines Sportzentrum ist das hier in Holzhausen“, sagt Monika Ronge, die früher Schriftführerin war. Direkt neben dem Clubheim stehen eine Grillhütte und ein kleiner Spielplatz.

Gegründet wurde der Verein am 8. Juni 1973 von 103 Bürgern aus Edermünde und aus Besse. Besse war zu diesem Zeitpunkt noch selbstständige Gemeinde. „Rivalitäten wie etwa beim Fußball gab es bei uns nie“, sagt Breitensportwart Peter Ronge. Er ist auch einer der Menschen, die dafür sorgen, dass der Verein keine Nachwuchssorgen hat: Ronge ist verantwortlich für die Tennis-AG in der Bilsteinschule.

Mit dem Thema Schule ist der Verein ohnehin eng verbunden: Erster Vorsitzender war Erich Herold, der damalige Leiter der Mittelpunktschule in Grifte – auf dem Hartplatz der Schule begann einst der Spielbetrieb des Vereins. Die ersten drei Tennisplätze am Schwimmbad wurden im August 1977 eröffnet, im Jahr danach folgte die Grundsteinlegung des Vereinsheims. Und 1988 erfolgte die Einweihung der zwei weiteren Tennisplätze.

+ Ein Highlight der Vereinsgeschichte: Der Aufstieg der U18-Junioren in die Bezirksoberliga im Jahr 2003. Auf dem Foto von links Jonas Kühn, Leonard Schmidt, Julian Schulz, Christopher Linke und Niels Mahneke. © TC Edermünde

„Besonders stolz bin ich auf unsere Damenmannschaft, die aktuell in der Gruppenliga spielt. Da sind viele junge Mütter dabei“, sagt Monika Ronge. Keine Selbstverständlichkeit, denn die Anfahrt zu einem Spiel kann in dieser Liga schon mal etwas länger dauern.

Doch nicht nur Wettkämpfer, sondern auch viele Hobbyspieler sind beim TC Edermünde dabei. „Wir haben Mitglieder von vier bis 75 Jahren und sind entspannt familiär“, sagt Peter Ronge. Heute hat der Verein circa 135 Mitglieder, sagt der erste Vorsitzende Stephan Uhde, 28 Kinder und Jugendliche sind aktiv.

Die Corona-Pandemie habe man gut überstanden, weil Tennis eine der ersten Sportarten war, die wieder möglich gewesen sei. „Wir hatten etliche Neuanmeldungen“, so Uhde. Von Mitgliederzahlen wie beim Becker-Boom in den 1980ern ist man zwar entfernt, aber dank großem ehrenamtlichem Engagement braucht der Verein in Holzhausen/Hahn wohl keine Zukunftsängste zu haben.

Die Jubiläumsfeier am Samstag, 22. Juli, beginnt auf dem Vereinsgelände in Holzhausen um 13 Uhr. Highlight ist ein Showmatch zwischen den Tennis-Spielern Marc Leimbach und Bastian Bohlen ab 15.45 Uhr. Außerdem gibt es eine Tombola und Speisen und Getränke.