Erfolgreiche Premiere des HNA-Yogasommers in Besse

Von: Sascha Hoffmann

Sonnengruß und Namaste: Der HNA-Yoga-Sommer am Mehrgenerationenspielplatz in Besse hat Premiere gefeiert. © Sascha Hoffmann

Auch dunkle Wolken konnten sie nicht abschrecken: 50 Yogis sind zur Premiere des HNA-Yogasommers am Mehrgenerationenspielplatz in Besse gekommen.

Besse – Die dicken Regenwolken, die sich über dem Mehrgenerationenspielplatz breitgemacht haben, scheinen niemanden zu stören. Positiv denken ist angesagt zum Auftakt des HNA-Yogasommers in Besse, wo Sebastian Pfaar vom Satya Yoga Zentrum Besse zum ersten Mal den Basketballplatz in eine Oase der Ruhe und Entspannung verwandeln will. „Die Wolken ziehen vorbei“, gibt er sich optimistisch, und rollt seine Yogamatte aus. Yogis aus der gesamten Region gesellen sich zu ihm. Alle lächeln, alle freuen sich, endlich wieder HNA-Yogasommer, endlich auch in Edermünde.

„Wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, Yoga einfach und unkompliziert auszuprobieren“, sagt Pfaar und betont: „Yoga kann jeder machen, auch mit größeren Einschränkungen, als Lehrer muss man nur darauf eingehen.“ Schulter- und Rückenprobleme etwa ließen sich spielendleicht in die Übungen einbeziehen. Oberste Regel: „Immer nur so weit gehen, wie es der Körper mitmacht.“ Pfaar und sein Team haben aus verschiedenen Yoga-Stilen ihren ganz eigenen kreiert. „Ich verstehe Yoga als Möglichkeit, sich selbst tiefer zu erfahren und anzunehmen“, sagt er und ist sich sicher: „Yoga hilft, Belastendes loszulassen, sich zu entspannen, näher an die eigene Wahrheit zu kommen und sein Herz zu öffnen.“

Premiere des HNA-Yogasommers am Mehrgenerationenspielplatz in Besse

All das seien oft größere Herausforderungen als sportliche Leistungen, auf die das Yoga im Westen leider oft reduziert werde. „Da unser Alltag oft eng genug ist, bietet die Yogastunde Raum zum Durchatmen und Ankommen“, verspricht der Yogalehrer mit zwei Jahrzehnten Erfahrung und lädt Teilnehmer ein, durch achtsame Bewegungen ihre Körper neu zu erfahren: „Yoga, so wie ich es verstehe, gibt dir die Freiheit zu spüren, was dir guttut, kann sich deinen Bedürfnissen anpassen und verändert sich ständig mit dir.“

Sonja Stockhardt schwört seit vielen Jahren auf Sebastian Pfaar und seine Übungen. © Sascha Hoffmann

Zum Auftakt hat Pfaar leichte Übungen gewählt, die ausnahmsweise überwiegend im Stehen praktiziert werden. „Das ist sonst anders, ich habe kurzfristig umgeplant, weil ich nicht wusste, wie wir nach dem Unwetter vom Donnerstag den Platz vorfinden würden.“ Doch alles ist im grünen Bereich, als rund 50 Yogis mit dem Sonnengruß in den Abend starten. Auch Sonja Stockhardt aus Wolfershausen ist dabei. Sie kennt Sebastian Pfaar und sein Yogazentrum schon seit vielen Jahren und genießt das Training mit ihm, weil es „so wunderbar im Fluss und so herrlich zusammenhängend“ sei. „Die Freiheit in der Natur, der Blick zum Himmel, das ist einfach etwas ganz Wunderbares“, schwärmt sie.

Sonnengruß und Namaste: HNA-Yogasommer am Mehrgenerationenspielplatz in Besse

„Die Füße hüftbreit hinstellen, die Schultern kreisen und tief atmen“, heißt es zu Beginn, um kurz drauf die Handflächen aufeinanderzulegen und vor der Brust zum „Namaste“ zusammenzuführen. „Das ist eine Begrüßungsform, die man im Yoga relativ häufig macht“, erklärt Pfaar und lädt seine Yogis ein, nicht nur ihn und die übrigen Teilnehmer so zu begrüßen, sondern auch sich selbst.

Einfach mal zur Ruhe kommen: Seit Freitag, 24. Juni, lockt der HNA-Yogasommer Yogis auch nach Besse. © Sascha Hoffmann

„Dafür einfach die Augen einen Moment schließen, bewusst ein- und ausatmen“, leitet er an und ermuntert, den fröhlich singenden Vögeln zu lauschen und die Wärme der Sonne zu spüren, die pünktlich zur ersten HNA-Yogasommer-Stunde in Besse die dicken Regenwolken verdrängt hat. (Sascha Hoffmann)

Termine: HNA-Yogasommer ab 18.30 Uhr, mittwochs in Fritzlar, freitags in Besse.