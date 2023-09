Farbschmierereien am AfD-Haus: Unbekannte verunreinigen Fassade der Geschäftsstelle in Grifte

Von: Cora Zinn, Maja Yüce

Das Foto zeigt die Wörter „No AfD“ an der Fassade des ehemaligen Rathauses in Grifte. © Renate Glaser/nh

Unbekannte verunreinigen Fassade der Geschäftsstelle in Grifte – die befindet sich im ehemaligen Rathaus.

Grifte – „No AfD“ steht auf der Fassade des Gebäudes des Kreisverbandes der Alternative für Deutschland (AfD) in Grifte und mehrere große, schwarze Farbflecken prangen an der Wand: In der Nacht zu Montag verübten bislang unbekannte Täter einen offenbar politisch motivierten Anschlag mit schwarzer Farbe auf das ehemalige Rathaus in dem Edermünder Ortsteil, teilen die Polizei und auch die Sprecherin des Kreisverbandes und AfD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Renate Glaser, mit. In dem Haus befinden sich drei Büros der AfD, eine Küche und ein Bad.

„Wenn die Argumente fehlen, muss wohl der Knüppel aus dem Sack“, sagt Renate Glaser. Sie könne nicht verstehen, was Menschen zum Vandalismus antreibt.

Seit fünf Jahren hat die AfD mehrere Büros in dem ehemaligen Rathaus in Grifte angemietet

„Unsere Mitgliederzahlen steigen derzeit rasant und unsere Umfragewerte entwickeln sich für den ein oder anderen politischen Mitbewerber wohl in bedenkliche Dimensionen“, sagt Glaser im HNA-Gespräch. Absolute Zahlen nennt sie nicht, aber: der Zuspruch sei enorm. „Derzeit um die 25 Prozent Zuwachs“, so Glaser. „Ob in diesem Zusammenhang Vandalismus allerdings ein Heilmittel dagegen ist, wage ich zu bezweifeln“, ergänzt sie.

Seit fünf Jahren hat die AfD mehrere Büros in dem ehemaligen Rathaus in Grifte angemietet. Dort hat die AfD Schwalm-Eder sowohl ihre Kreisgeschäftsstelle als auch ein Büro der Kreistagsfraktion, zudem ist dort auch das Wahlkreisbüro des Bundestagsabgeordneten Albrecht Glaser.

Grifte: Beschädigt wurde neben den Büros der AfD auch eine darüberliegende Wohnung

Der oder die Täter haben auf Front- und Giebelseite die Fassade, Fenster und Rollläden mit schwarzer Farbe beschmiert. „Besonders betroffen waren die historischen Sandsteinmauern im Sockelbereich und das Sandsteingewände im Eingangsbereich“, sagt Renate Glaser.

Am Montag hätte sie gleich mit tatkräftiger Unterstützung von Nachbarn und drei Mitgliedern aus dem Vorstand die Fenster und Rahmen sowie die Fassade des Hauses mit einem Luftdruckreiniger gesäubert. Beschädigt wurde neben den Büros der AfD auch eine darüberliegende Wohnung.

Die schwarze Farbe sei, so Glaser, im oberen Stockwerk durch ein offenes Fenster „geschossen“ worden und habe dort Möbel und den Fußboden „ruiniert“. „Wer mit solchen Methoden arbeitet, hat Demokratie nicht verstanden“, sagt Renate Glaser. Diesen Menschen ginge es nicht um die Vielfalt einer politischen Willensbildung, sondern um die Verbreitung von Hass, Hetze und Diskriminierung. „Solche Aktionen sind sinnlos. Es nützt ja nichts“, sagt sie. Die Polizei hat noch in der Nacht zu Montag die Ermittlungen aufgenommen. Demnach waren zwei Autos, die vor dem AfD-Haus geparkt waren und ebenfalls mit Farbe beschädigt wurden, nicht Ziel des direkten Angriffs.

Der Schriftzug „No AfD“ auf der Fassade sei zweieinhalb Meter lang, hinzukommen weitere Farbflecken

Derzeit gehe man insgesamt von einem Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro aus, so Jens Breitenbach, Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Der Schriftzug „No AfD“ auf der Fassade sei zweieinhalb Meter lang, hinzukommen weitere Farbflecken und der Schaden in der Wohnung.

Gerade auch vor Wahlen beobachte die Polizei die Lage in Sachen politisch motivierte Kriminalität und Straftaten in Bezug auf Mandatsträger sehr genau, um mögliche aufkommende Gefährdungslagen zu erkennen, und entsprechend eingreifen zu können. (Maja Yüce und Cora Zinn)