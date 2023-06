Frau aus Edermünde muss sich vor Gericht verantworten

Von: Hanna Maiterth

Eine 36-Jährige aus Edermünde muss sich vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel verantworten. Ihr werden 21 Fälle zur Last gelegt.

Edermünde/Kassel – Bombendrohung, Todesdrohungen gegen namhafte Politiker und den Vatikan, Teilen des Hakenkreuzes auf Twitter, Glorifizierung von Adolf Hitler, Relativierung des Holocaust, Aufruf zum Mord, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. Die Liste ist lang wegen der sich eine 36-jährige Frau aus Edermünde nun vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel verantworten muss. Vollständig ist sie damit aber nicht.

Insgesamt sind es 21 Fälle aus dem Jahr 2022, die der Frau zur Last gelegt werden. Beinahe 40 Minuten benötigte die Staatsanwältin am Dienstagmorgen zu Beginn des Sicherungsverfahrens. Die Miene der 36-Jährigen blieb ausdruckslos: Während der Verlesung durch die Staatsanwältin, während sie sich erklärte und während der Befragung der Richterin.

An „ein paar Dinge“ konnte sie sich „so nicht erinnern“. Dazu gehörte ein Flyer, den sie in ihrem Wohnort verteilt haben soll und auf dem sie drohte „am 23.9. steche ich euch ab“. Ebenfalls nicht erinnern konnte sie sich an den Satz „Ich bring euch alle um“, den sie einem Mann gegenüber geäußert haben soll. Mit diesem war sie – was sie wiederum zugab – vor einer Arztpraxis in Edermünde in Streit geraten. Es sei zu Beleidigungen gekommen und sie habe ein Taschenmesser gezückt.

„Den Rest streite ich nicht ab“, erklärte die Angeklagte, die seit vergangenem Herbst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht ist. Ob sie in solch einer Einrichtung bleibt, soll nun geklärt werden. Denn es besteht der Verdacht einer psychischen Erkrankung, wegen der sie während der vorgeworfenen Taten nicht schuldfähig wäre. Jede Tat ging die Richterin durch. Am ersten Verhandlungstag standen insbesondere jene Fälle im Fokus, die sie direkt in Edermünde verübt haben soll.

Erst als eine 73-jährige Zeugin schilderte, welche Ängste sie nach den Hausfriedensbrüchen und der Begegnung mit der Angeklagten als vermummten Person erlebte, zeigte die Angeklagte eine Gefühlsregung und weinte, wie auch die Zeugin. Mit einem Tanto Messer (Anm.: japanisches Kurzschwert) bewaffnet, habe die Angeklagte im Garten der 73-Jährigen unter anderem eine Abdeckung des Sandkastens zerschnitten. Außerdem sei sie mit dem Messer auf die Zeugin zugegangen, die ins Haus flüchtete. Es war nicht die einzige Tat, die sich auf dem fremden Grundstück abgespielt haben soll.

Sicherungsverfahren In einem Sicherungsverfahren kann ein Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder anderer beteiligter Parteien entscheiden, dass die betreffende Person nach Verbüßung der Strafe nicht entlassen, sondern in einer speziellen Einrichtung untergebracht oder unter bestimmten Auflagen freigelassen wird. Ziel ist es, die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten zu schützen.

Sicherungsverfahren: Drohungen mit Messer und Eisenstange

In dem Sicherungsverfahren sagten am ersten Verhandlungstag zwei Zeugen aus.

Eine 73-jährige Zeugin schilderte, welche Ängste sie nach den Hausfriedensbrüchen und der Begegnung mit der Angeklagten als vermummte Person erlebte. Als die Zeugin sagte, dass sie nicht mehr dort wohnen konnte, zeigte die bis dahin ungerührt wirkende Angeklagte erstmals eine Gefühlsregung und weinte. Auch die Zeugin weinte.



„Ich war in einem psychischen Ausnahmezustand“, erklärte die 36-Jährige in ihrer Entschuldigung.



Ein 73-jähriger Nachbar, der ebenfalls als Zeuge aussagte, begegnete der Angeklagten, als eine andere Nachbarin von ihrem Balkon um Hilfe rief.



Während er sich zum Eigenschutz mit einer Eisenstange ausgestattet hatte, sei ihm die 36-Jährige mit einem Messer in der Hand entgegengekommen. „Es war eine Situation mit gegenseitiger Gefährdung.“



Da sie „ganz ruhig“ und „völlig kontrolliert“ an ihm vorbeigegangen sei, kam es nicht zur Auseinandersetzung, schilderte der Mann. Er habe es dann noch geschafft, die Angeklagte beim Weggehen und Aufschließen der Haustür ihres Wohnhauses zu filmen, berichtete er am ersten Verhandlungstag im Landgericht Kassel.



Das Sicherungsverfahren gegen die 36-Jährige aus Edermünde wird am heutigen Donnerstag, 29. Juni, ab 9 Uhr im Landgericht Kassel fortgeführt. Insgesamt sind es 21 Fälle aus dem Jahr 2022, die der 36-jährigen Frau zur Last gelegt werden – sie sind allesamt Bestandteil des Verfahrens. (Hanna Maiterth)