Lärmbelastung in der Ortsdurchfahrt Grifte: Anwohner sind verärgert

Hohe Verkehrsbelastung auf Umleitung zwischen A 7 und A 49

Von: Daniel Seeger

Teilen

Ärgert sich über Verkehrslärm: Uli Theis, Anwohner der Guxhagener Straße. © Seeger

Unablässig rollt der Verkehr durch den Edermünder Ortsteil Grifte. Denn der rund 2000 Einwohner große Ort liegt auf einer Umleitungsroute zwischen den A 49-Abfahrten in Holzhausen/Hahn und Hertingshausen und der A 7-Abfahrt in Guxhagen.

Grifte – Die jüngsten Messungen in Grifte ergaben, dass im Schnitt 850 Lkw täglich durch den Ort fahren.

Nun regt sich immer mehr Protest – etliche Plakate säumen die Ortsdurchfahrt in der Guxhagener Straße und betroffene Bürger haben sich zusammengeschlossen, um sich gemeinsam gegen den Verkehrslärm zu engagieren. Einer von ihnen ist Uli Theis. „Das hier ist die Verkehrshölle“, sagt er. Insbesondere, aber nicht ausschließlich sei es der Schwerlastverkehr, der zu jeder Tageszeit den Lärm in den Ort bringe. Seit der Baustelle mit Einbahnstraßenregelung auf der Kasseler Südtangente sei es extrem geworden, sagt er – die Zahlen der Verkehrsmessungen stützen diese Aussage.



Nun machen die Bürger mobil, wollen im September in Grifte demonstrieren und fordern die politischen Entscheider auf, zu handeln. „Der Lkw-Verkehr muss hier raus“, sagt Theis. Das sieht auch die Edermünder Gemeindevertretung so – ein entsprechender Antrag der Gemeinde liegt derzeit beim Kasseler Regierungspräsidium (RP). Die Straße ist bereits für den Lkw-Verkehr gesperrt, allerdings gibt es über 1000 Ausnahmegenehmigungen. Mit dem Antrag sollen diese widerrufen werden. Den Eingang bestätigte das RP, zum weiteren Stand machte es keine Angaben.



Ausnahmegenehmigungen bekommen ortsansässige beziehungsweise regionale Firmen, heißt es vom RP weiter. Diese müssten nachvollziehbar begründen können, dass sie durch die Ortsdurchfahrt Grifte fahren müssen.



Derzeit kontrolliert die Polizei mit einem Blitzer-Anhänger zum einen die Einhaltung von Tempo 30 im Ort, zum anderen aber auch Lkw, die durch Grifte fahren. Haben die keine Ausnahmegenehmigung, wird ein Bußgeld fällig.



Klar ist jetzt schon, dass der ADFC Chattengau eine Fahrrad-Demonstration für den 8. September plant, die zusätzlich zum Protest der Anwohner stattfinden soll. Mark Valentin vom ADFC sagt, dass es dem Fahrradclub insbesondere auf eine fehlende Radwege-Verbindung zwischen dem Ederradweg und dem Weg nach Holzhausen gehe. Doch auch der Verkehr spiele eine wichtige Rolle – denn der sei auch eine Gefahr für Radfahrer.

Lärmbelastung in der Ortsdurchfahrt Grifte: Anwohner sind verärgert

Für Uli Theis und viele andere Anwohner der Guxhagener Straße in Grifte ist der Verkehrslärm kaum noch auszuhalten. Über 800 Lkw fahren im Schnitt täglich durch den Ort. „Ich habe noch Glück, weil mein Haus etwas nach hinten versetzt ist, bei vielen anderen ist es noch deutlich schlimmer“, sagt der Edermünder.

Theis fährt selbst Lkw. Doch dafür, dass es über 1000 Ausnahmegenehmigungen für das bestehende Lkw-Durchfahrtsverbot in Grifte gibt, hat er kein Verständnis. Natürlich müssten Lkw ortsansässiger Firmen oder Fahrzeuge zur Anlieferung von Waren in den Ort dürfen, aber ansonsten sollte der Schwerlastverkehr raus aus dem Ort – zum Wohle der Anlieger. „Auch in der Nacht nutzen viele Lkw-Fahrer die Strecke – und die fahren teilweise schnell“, sagt Theis.

Lärm weckt Anwohner auf

Ein Problem in Grifte ist die Beschaffenheit der Straße: Unter der Ortsdurchfahrt verläuft der Pilgerbach, in die Straßendecke sind Dehnungsfugen eingearbeitet, die für zusätzlichen Lärm sorgen – so laut, dass Anwohner nachts aufwachen, sagt Theis.

Der Edermünder ist sicher: „Wenn auch noch die Bergshäuser Brücke gesperrt werden sollte, dann klappt Grifte zusammen – dann geht hier gar nichts mehr.“

Für Theis beschränkt sich die Problematik nicht nur auf den Schwerlastverkehr – es gebe auch etliche andere Punkte, die geändert werden müssten. So müsste die 30er-Zone bereits deutlich früher beginnen und nicht erst dort, wo die Dehnungsfugen der Straße anfangen. „Die Fahrzeuge rauschen hier deutlich schneller rein und bremsen erst spät ab“, sagt er. Zudem fordert er einen festen Blitzer und auf der Straße sollten zusätzliche Markierungen darauf hinweisen, dass in der Ortsdurchfahrt Tempo 30 gilt. „Man merkt es unglaublich, wenn alle 30 fahren, das ist gleich viel entspannter.“

Dafür, dass die offizielle Umleitung bei Stau auf den Autobahnen über Grifte führt, hätten viele Anwohner kein Verständnis. „Ich kann das nicht nachvollziehen, wofür haben wir denn den Lohfeldener Rüssel?“, fragt Theis. Er fühle sich von der Politik alleingelassen.

Edermündes Bürgermeister Thomas Petrich berichtet, dass die Gemeinde sich weiterhin intensiv um eine Lösung bemüht. Zuletzt gab es auf Initiative des Landkreises einen Gesprächstermin zum Thema Ausnahmegenehmigungen und Verkehrsüberwachung. Die Entscheidung darüber, ob die bestehenden Ausnahmegenehmigungen widerrufen werden, muss letztendlich das Regierungspräsidium treffen – ein entsprechender Antrag der Gemeinde wurde gestellt. „Es kann nicht sein, dass große Lkw-Flotten pauschal eine Ausnahmegenehmigung bekommen, und davon gibt es einige“, sagt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung. Es werde aber immer berechtigte Ausnahmen geben müssen – zum Beispiel für ansässige Firmen.

Die Gemeinde baue darauf, dass es regelmäßige Kontrollen gibt. Derzeit steht ein Blitzer-Anhänger der Polizei in Grifte. „Wir haben einen Anhänger, aber mehrere Messstellen, die wir alle irgendwann bedienen müssen“, sagt Dirk Daniel vom Regionalen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Zusätzlich fahre die Polizei Streife und kontrolliere Lkw. (Daniel Seeger)