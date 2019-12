In Grifte entsteht ein Quartier: Edermünde plant Bau von Multifunktionszentrum

Was in Städten als Quartier bezeichnet wird, nennt man in Edermünde Multifunktionszentrum. Das soll in Grifte entstehen.

30 neue, barrierefreie Wohnungen, die Tagespflege der Diakoniestation Fulda-Eder mit zunächst bis zu 20 Tagespflegeplätzen, Dorfgemeinschaftshaus, Jugendraum und Bücherei auf dem Gelände der Hofreite Werner in Grifte. Was in größeren Städten als Quartier – eine Art Wohnviertel – bezeichnet wird, nennt man in Edermünde Multifunktionszentrum. Das soll in Grifte entstehen, dafür haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Freitag mehrheitlich den Weg frei gemacht.

Familie Wunderlich, die aus Edermünde stammt und deren Kerngeschäft Neubau und Vermietung von Wohnungen in Kassel ist, will in ihrer Heimatgemeinde aktiv werden – der Kaufvertrag für das 5500 Quadratmeter große Areal ist bereits unterzeichnet. Hinzukommen könnte noch ein an den Bahnhof angrenzendes Gelände, welches der Gemeinde gehört. Auch erste Gespräche mit der Denkmalschutzbehörde gab es schon.

Anfang 2021 könnte mit dem Bau begonnen werden

Läuft alles wie geplant, könnte Anfang 2021 mit dem Bau (erst mal auf 2500 Quadratmeter) begonnen und möglicherweise schon Ende des Jahres eingezogen werden. Mitten in Grifte entstünde ein soziales Zentrum mit Wohnangebot.

„Wir haben nach einem Neubauprojekt gesucht und der Bürgermeister hat uns auf die Hofreite aufmerksam gemacht“, sagt Manuel Wunderlich. Auch wenn es kein reiner Neubau, sondern auch eine Kernsanierung zweier Gebäudeteile des Hofes sei, hat den Investoren das Vorhaben gefallen.

Diakoniestation rechnet mit 15 weiteren Stellen

Tatsächlich sei alles schnell gegangen, so Petrich: „Sie haben nur eine Nacht darüber geschlafen und ihr Interesse bekundet.“ Der Bürgermeister konnte den Interessenten eine fast fertige Machbarkeitsstudie vorlegen. Denn aus dem Jahr 2007 – aus dem Dorferneuerungsprozess – stammten die ersten Ideen, die Hofreite umzunutzen.

Wichtig war für die Wunderlichs, dass es mit Diakoniestation Fulda-Eder und Gemeinde zwei Ankermieter gibt. Zur Investitionssumme wurde keine Angabe gemacht. Die Diakoniestation rechne mit 15 weiteren Stellen, dann wären es bis zu 40 Mitarbeiter in Grifte, sagt Schwalm.

Parlament spricht sich für Projekt aus

Ruth Pfannstiel (CDU) sprach in der Gemeindevertretersitzung von einem Projekt mit Vorbildcharakter. Auch die SPD befürworte das Vorhaben, so Helmut Meißner. Ein Problem damit, das nicht genau mit Bürgern abgesprochen wurde, wie das neue DGH gestaltet werden soll, hatte Mark Valentin (FWG). Dem widersprach Günter Rudolph (SPD) vehement. Oliver Steyer (Grüne) forderte eine Begleitung des Projekts durch den Bauauschuss.