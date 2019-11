In Besse wird Karneval gefeiert: Der CCB stellt Kinderprinzenpaar vor

Das Motto der diesjährigen Session des CCB lautet: „Holt eure Nieten aus dem Schrank – beim CCB regiert der Punk“.

Auch beim Carneval-Club-Besse (CCB) hat die närrische Session begonnen. Das neue Kinderprinzenpaar wurde inthronisiert. In diesem Jahr sind Emily I aus dem Hause Pape und Tyler I aus dem Hause Greiling Kornetzki die Oberhäupter der närrischen Kinderschar.

Das Besser Prinzenpaar wurde im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus ebenfalls vorgestellt. Sabrina I und Florian II aus dem Haus Twardon führen in diesem Jahr die Besser Narrenschar an.

Gerhard Schütz erhielt aus den Händen von KVK-Vizepräsident Frank Altrogge für sein Jahrzehnte langes Wirken im und für den Verein den Karlsorden, die höchste Auszeichnung die der Karnevalsverband Kurhessen zu vergeben hat.

Der IKN-Verdienstorden wurde gleich zweimal vergeben. Überreicht von IKN-Präsident Rüdiger Schanze, erhielten Anna Zinke und Chiara Nuhn die Auszeichnung für ihre Trainer-Arbeit mit dem Besser Doppelmariechen Svea Heinmann und Jette Schüssler, die es nach dem Casting zur HR-Fernsehsitzung 2019 in Baunatal bei „Karneval in Nordhessen“ ins Programm geschafft hatten.

Dazu gab es direkt vor der Ausstrahlung im HR-Fernsehen noch einen Vorbericht über die beiden in der Hessenschau, heißt es dazu weiter.

Veranstaltungen des Carneval-Clubs Besse

20. Februar 2020 Weiberfastnacht

22. Februar Prunk- und Kostümsitzung

23. Februar Kinderkarneval

24. Februar Rosenmontagsparty

Alle Veranstaltungen finden in der Bilsteinhalle Besse statt. Der Vorverkauf beginnt am 8. Dezember um 11.11 Uhr in der Bilsteinhalle Besse.