Narren vom Hahn feiern ihre 54. Karnevalssession

Holzhausen/Hahn – Unter dem Motto „Jetzt feiern wir bis März, mit Leichtigkeit und Herz“ bliesen die Narren aus Holzhausen am Hahn zur närrischen Schlussoffensive.

Nach der Begrüßung durch Prinzessin Julia I. und Prinz Marc I. und den Kindertollitäten, Prinzessin Melina-Felice I. und Prinz Yanik III., ging im Dorfgemeinschaftshaus in Holzhausen die Post ab.

Das Chaos-Team entführte die Gäste nach Italien und chauffierte ein frisch vermähltes Paar in der Gondel über die Bühne und das CSI-Team bot eine Parodie auf Bully Herbigs Bully-Parade. Licht und Schatten war beim Auftritt vom Burschenstammtisch im Spiel. Hinter einem Tuch sahen die Besucher die Schatten beim Sketch „Feuerwehreinsatz“.

Tränen flossen nach dem Auftritt von Tanzmariechen Luna Leitl, die ihre letzten Auftritte bei der Karnevalsgesellschaft hatte. Sie hängt ihr Kostüm an den Nagel und verlässt die Gickelhahn-Gemeinde beruflich in Richtung Hamburg.

+ Abschied vom langjährigen Tanzmariechen Luna Leitl. © Peter Zerhau

Je oller desto doller kann man über KGH-Gründungsmitglied Dieter Siebert sagen. Der feierte bei der ersten Sitzung am Freitag seinen 75. Geburtstag und sang wie immer bei den Nju Kids on so Hahn mit.

Nicht fehlen auf der KGH-Bühne darf das Holzhäuser Urgestein Petra Witt-Degenhardt, die seit Jahren als Trillliese in Aktion ist. Diesmal hatte sie eine Überraschung für den Schwiegersohn-Prinz. Der bekam neue Socken mit dem Konterfei der Schwiegermutter. Nach dem Wochenende mit vielen befreundeten Vereinen steuert die Gickelhahn-Truppe um Präsident Rainer Kilian nun auf den Sessionshöhepunkt am Rosenmontag zu.