Schildkröt-Puppen sind die Leidenschaft von Helga Hellmuth

Von: Sascha Hoffmann

Teilen

Helga Hellmuth aus Edermünde sammelt seit vielen Jahren Schildkröt-Puppen. Heute lebt sie mit 42 Exemplaren zusammen. © Sascha Hoffmann

Helga Hellmuth aus Edermünde sammelt seit vielen Jahren Schildkröt-Puppen. Früher teilte sie ihr Heim mit 200 Puppen, heute lebt sie mit 42 Exemplaren zusammen.

Edermünde – Es war ein Artikel in der HNA, der Helga Hellmuth ermuntert hat, sich selbst an die Zeitung zu wenden. „Sie hatten Anfang des Jahres über eine Frau und ihre Schildkröt-Puppe Inge berichtet, und da dachte ich mir, zeige ich doch auch mal meine Sammlung.“ Alle konnten zwar nicht mit, als Hellmuth vor rund einem Jahr aus ihrem Wohnhaus in Altenritte in ihr schmuckes, seniorengerechtes Appartement nach Edermünde umgezogen ist, doch ihre 42 Lieblinge hat sie auch dort immer um sich.

„Wer hier reinkommt, hält mich manchmal für ein bisschen verrückt“, gibt die rüstige Seniorin mit einem Lächeln zu, das gleichzeitig verrät, wie stolz sie auf ihre Mitbewohner ist. Es hängen schließlich auch Erinnerungen daran, Erinnerungen an gemeinsame Ausflüge mit ihrem verstorbenen Mann, der seine Helga ohne zu Murren durch die Weltgeschichte chauffierte, sobald mal wieder eine alte Schildkröt-Puppe inseriert war. „Egal, wie weit entfernt es war, wir haben uns immer auf den Weg gemacht“, erinnert sich die Puppenfrau, die ihre Vorliebe für die Schildkröt-Puppen schon im zarten Alter von sechs Jahren entdeckt hat.

Ein teures Hobby: Helga Hellmuth sammelt Schildkröt-Puppen

„Mit der Zeit wurde mein Hobby teuer“, sagt sie und gesteht: „Ich habe mehrere Tausend Mark dafür ausgegeben.“ Allein die allererste Selbstgekaufte in ihrer Sammlung habe stolze 1100 Mark gekostet, die zweite immerhin noch 900. „Mit der Zeit wurden die Sammlerstücke billiger, eine ganz normale Entwicklung auf dem Markt“, sagt sie und erinnert sich, dass es irgendwann gut und gerne 200 Puppen waren, die sie zuhause aufgenommen hatte. „Sie waren mein ganzer Stolz“, so die 87-Jährige, die sich passend zum Umzug in ihr neues Heim von zahlreichen Stücken trennen musste.

„Alle hätten einfach nicht reingepasst“, sieht sie die Situation realistisch, blickt zu den legendären Schildkröt-Strampelchen auf dem Regal unweit des kleinen Esstisches, von dem aus sie gern auch mal mit ihnen spricht, im Wechseln mit ihrem Mann, dessen Foto immer vor ihr steht. „Er hat mir mein Puppenhobby ermöglicht, wohl, weil ich seine große Liebe war“, sagt sie, wischt sich ein Tränchen aus dem Auge und lächelt selig, wenn sie von den gemeinsamen Puppenausflügen und den hölzernen Möbeln berichtet, die ihr Mann für die kleinen Puppen gezimmert hat.

Detailverliebt: Ob Stuhl oder Wiege, viele von Helga Hellmuths Puppen haben ihre eigenen Möbel. © Sascha Hoffmann

Warum sie so puppenverrückt ist, kann sie selbst nicht richtig greifen. „Vielleicht ist es eine Art Omakomplex, ich habe keine Enkelkinder“, mutmaßt sie und berichtet von ihrem mittlerweile in Wilhelmshaven lebendem Sohn, der schon mit 19 Jahren zur See gefahren ist. Für ihn steht auch eine der Puppen in ihrem Seniorenappartement. Hans, ihr Liebling, trägt ein zuckersüßes Seemannsoutfit.

Und dann ist da noch die Bärbel, gleich neben Christel und Inge sowie die beiden Erikas. Hellmuths Augen leuchten, wie die eines kleinen Kindes, während sie ihre Mitbewohner vorstellt. Viele der Kleidungsstücke habe sie selbst gehäkelt oder genäht, ihr Mann sei für die Möbel zuständig gewesen. Überall stehen welche. „Ein bisschen überladen, sagen Sie es ruhig“, witzelt sie und präsentiert die dazugehören Bücher, in denen sie alle wichtigen Daten zu den Puppen notiert hat. „Sie sind einfach mein ganzer Stolz“, sagt sie und lässt jeden verstehen, dass sie das einfach mal in der Zeitung zeigen wollte. (Sascha Hoffmann)