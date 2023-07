Psychiatrie statt Gefängnis? Morddrohungen: Angeklagte möglicherweise schuldunfähig

Von: Hanna Maiterth

Teilen

Eine 36-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis muss sich vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Kassel verantworten. © Barbara Kamisli

Morddrohungen: Angeklagte möglicherweise schuldunfähig.

Schwalm-Eder/Kassel – Ihr Verhalten hat in Edermünde für Aufsehen und auch Angst gesorgt: Morddrohungen, Aufruf zum Mord, Drohungen, Verwendung von verfassungsfeindlichen Symbolen, Sachbeschädigung – die Liste der Taten, die einer 36-Jährigen aus dem Landkreis vor dem Kasseler Landgericht zur Last gelegt werden, ist noch länger. Am dritten Verhandlungstag ging es nun vor allem darum, ob die Frau während der Taten, im August und September 2022, schuldfähig war.

Dass sie es nicht war, davon ist ein Gutachter aus der psychiatrischen Klinik in Haina überzeugt. Er behandelt sie seit Oktober und sagte nun vor Gericht aus. Ursache für das Verhalten der Angeklagten sei eine paranoide Schizophrenie. „Ihr ganzes Erleben war beeinträchtigt“, sagte er. Unter anderem habe sie sich in einer bedeutenden Rolle beim Verfassungsschutz gewähnt. Sie glaubte, in der Nachbarschaft Indizien für Kinderschänder entdeckt zu haben – etwa in Kinderspielzeug und einem Kaktus. Nach eigener Aussage der 36-Jährigen hatte sie bei den vorgeworfenen Taten ein Messer dabei, weil es ihr als „Lebensversicherung“ diente. Der Realitätsbezug sei nicht mehr gegeben gewesen, ist sich der psychiatrische Gutachter sicher. Hinzu käme ein „schädlicher Gebrauch von Substanzen“, insbesondere von Cannabis und ADHS-Medikamenten. „Die psychiatrischen Voraussetzungen für eine Schuldunfähigkeit sind gegeben“, sagte er.

Bei einer Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt sei es wahrscheinlich, dass die 36-Jährige die Medikamente eigenmächtig absetzen könne

Die Krankheitsgeschichte der 36-Jährigen habe aber nicht im vergangenen Jahr begonnen. Schon in der Schulzeit habe sie – als Transgender damals noch männlich – mit Konzentrationsstörungen und Ängsten, auch im sozialen Umgang, zu tun gehabt.

Doch wie könnte es nun angesichts der vorgeworfenen Taten unter der Diagnose paranoide Schizophrenie weitergehen? Der aktuelle Stand, so der Gutachter, sei „zu wackelig“. Bei einer Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt sei es wahrscheinlich, dass die 36-Jährige die Medikamente eigenmächtig absetzen könne. Sie zeige den Drang, auf schädlich Substanzen umzusteigen. Ihr Verhalten in der Vergangenheit bestätige dies. Ein Rückfall auf vergangene Verhaltensweisen sei dann wahrscheinlich. Das sei nicht nur ein Risiko für die Mitmenschen. Denn, dass Personen unter der Einwirkung von Psychosen „auch Opfer von Straftaten werden, ist erhöht“. Einfach, weil das Umfeld Angst habe. (Hanna Maiterth)