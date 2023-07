Seit A49-Baustelle: Noch mehr Lärm und Verkehr in Grifte

Von: Daniel Seeger

Teilen

Lkw dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung durch die Ortsdurchfahrt Grifte fahren. © Daniel Seeger

Seit dem Baustart auf der A 49 ist das Verkehrsaufkommen in Grifte explodiert - nun fordert die Gemeindevertretung konsequentes Handeln.

Grifte – Der Verkehrslärm in der Ortsdurchfahrt Grifte wird für viele Anwohner immer schwerer zu ertragen. Seit der Einführung der Einbahnstraßen-Regelung auf Südtangente und A 44 in Kassel, ist die Verkehrsbelastung in Grifte massiv gestiegen. Denn die Strecke wird momentan von vielen Auto- und Lkw-Fahrern als schnelle Verbindung zwischen A 49 und A 7 genutzt. Für den Lkw-Verkehr ist die Ortsdurchfahrt eigentlich gesperrt, jedoch gibt es Ausnahmegenehmigungen.

„Wir werden beim Regierungspräsidium Kassel förmlich die sofortige Aufhebung sämtlicher Ausnahmegenehmigungen für den Schwerverkehr beantragen“, sagt Edermündes Bürgermeister Thomas Petrich auf HNA-Anfrage. Dieser Antrag soll heute (21. Juli) gestellt werden. Die Gemeindevertretung hatte das zuletzt einstimmig auf Initiative von SPD und CDU beschlossen. Der gemeinsame Antrag der beiden Fraktionen fordert den Gemeindevorstand unter anderem auch dazu auf, darauf hinzuwirken, dass die Straße bei Stau nicht mehr als Umleitungs- und Ausweichstrecke zwischen der A 49 und der A 7 dienen soll.

Eine Verkehrsmessung im März 2023 vor der Einbahnstraßenregelung auf der A 49 ergab 11 132 Fahrzeuge, die im Durchschnitt täglich die Ortsdurchfahrt passierten. Eine Messung Anfang Juli erfasste rund 6000 Fahrzeuge mehr.

Über 800 Lkw pro Tag: Hohe Belastung für Anwohner

Der Anteil des Schwerverkehrs liegt bei 4,7 Prozent – das bedeutet, dass nun täglich im Schnitt 859 Lkw durch den kleinen Ort fahren. Bei der jüngsten Polizeikontrolle hatten zehn bis 15 Prozent der Lkw keine Ausnahmegenehmigung. 1049 Ausnahmegenehmigungen gibt es für Lkw – Stand Ende Juni.

Richtig laut wird es in Grifte vor allem, weil die Landesstraße in einem schlechten Zustand ist. Unter dem Asphalt führt in einem Kanal ein Bach entlang, dieser Kanal dient dem Schall als Resonanzraum. Wegen dieser Unterführung sind in regelmäßigen Abständen Dehnungsfugen in der Straße eingearbeitet, die sanierungsbedürftig sind und beim Überfahren ebenfalls für Lärm sorgen.

Autobahn-Sanierung in Kassel Wegen der näher rückenden Fertigstellung der A 49, die für mehr Verkehr auf der Autobahn sorgen wird, wird derzeit die Südtangente der A 49 saniert. So soll das Autobahn-Teilstück auf das Mehr an Autos und Lkw vorbereitet werden. Bis Ende 2024 ist wegen der Bauarbeiten ein Kreisverkehr auf der Südtangente, der A 44 zwischen dem Kreuz Kassel-West und dem Dreieck Kassel-Süd sowie der A 7 zwischen dem Dreieck Kassel-Süd und dem Kreuz Kassel-Mitte eingerichtet.

Antrag: Ortsdurchfahrt Grifte soll Lkw-frei werden

„Wir sehen dringenden Handlungsbedarf“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Günter Rudolph in der vergangenen Sitzung der Edermünder Gemeindevertretung über die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt Grifte. Seine Fraktion brachte gemeinsam mit der CDU einen Antrag ein, der den Gemeindevorstand beauftragt, sich an die zuständigen Behörden zu wenden. Es geht darum, bestehende Durchfahrtsgenehmigungen für Lkw zurückzunehmen, die Straße nicht mehr als Umleitungsstrecke auszuweisen und die notwendige Sanierung der Straße so zu planen, dass sie vor dem Ende der Betriebsdauer der Bergshäuser Brücke, das planmäßig im Jahr 2028 erreicht ist, abgeschlossen ist. Dann wird erneut ein immenses Verkehrsaufkommen erwartet. Zuständig für die Sanierung der Landesstraße ist Hessen Mobil.

Mit Unterstützung der Behörde sowie des Regierungspräsidiums hatte die Gemeinde bereits vor Jahren das teilweise Durchfahrtsverbot erwirkt – denn die Belastung war auch schon ohne die Sperrungen auf der Autobahn hoch. Doch nun habe sich die Situation deutlich verschärft. „Teilweise warten die Leute minutenlang an den Grundstückseinfahrten, um auf die Straße fahren zu können“, sagte Petrich bei einem Ortstermin mit unserer Zeitung. Es habe Anwohner gegeben, die als Reaktion ihre Fahrzeuge auf der Straße statt in der eigenen Einfahrt geparkt hätten. „Das macht die Situation aber nicht besser. Es bilden sich Staus und die Fahrzeuge müssen abbremsen und wieder anfahren.“

Einstimmiges Votum gegen den Verkehslärm

In der Sitzung der Edermünder Gemeindevertretung stieß der Antrag von SPD und CDU auf breite Zustimmung. Oliver Steyer (Grüne) betonte, dass bei einer kommenden Sanierung die Bürger frühzeitig eingebunden werden müssten und forderte mehr Transparenz bei der Vergabe der Sondergenehmigungen. FWG-Fraktionsvorsitzender Marc Schmidt forderte mit Blick auf die anstehende Sanierung der Bergshäuser Brücke, die erneut für mehr Verkehr sorgen wird, einen Lösungsansatz. Andreas Uloth (CDU) sagte, dass die Folgen des zunehmenden Verkehrs für die Bausubstanz und die Gesundheit der Anwohner groß seien. Marc Valentin (Bürgerliste) beklagte, dass die Gemeinde nicht früher auf das RP zugegangen sei.



Ein vom Landrat initiierter Termin in Grifte, der am 20. Juli stattfand, habe keine Fortschritte gebracht, berichtet Bürgermeister Thomas Petrich. Allen Behörden sei die Problematik bewusst, andererseits seien die Bauarbeiten im Umfeld dringend erforderlich. Eine bessere Lösung sei nicht in Sicht. „Aus Sicht der Verkehrsbehörden und Hessen Mobil wird die Sanierung der Ortsdurchfahrt Grifte erst dann erfolgen können, wenn diese nicht mehr als Umleitungs-/Entlastungsstrecke für die aktuellen Baustellen benötigt wird“, sagt Petrich.

Sollte es nicht zu weiteren Beschränkungen des Lkw-Verkehrs kommen, werden die Anwohner in Grifte wohl noch eine Weile unter dem Lärm leiden müssen.

SPD-Abgeordneter Rudolph hakt bei Landesregierung nach Der SPD-Landtagsabgeordnete Günter Rudolph hat sich wegen der Verkehrsbelastung in Grifte mit einer Kleinen Anfrage an die Hessische Landesregierung gewandt und konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der Verkehrsbelastungen gefordert. So soll der Lkw-Verkehr über die Autobahnen umgeleitet und nicht mehr über Grifte fahren. Darüber hinaus wird gefordert, dass die Erlaubnisse für Lkw-Durchfahrtsgenehmigungen in der Ortsdurchfahrt erheblich reduziert werden. Rudolph fragte außerdem nach dem Sachstand der dringend notwendigen Sanierung der Ortsdurchfahrt Grifte.