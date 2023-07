Sie taucht in Fantasiewelten ab: Sabrina Knoll aus Holzhausen/Hahn zeichnet magische Bilder

Malerei

Nimmt ihre Fans mit in ihre selbsterschaffenen Fantasiewelten: Sabrina Knoll.

Sabrina Knoll aus Holzhausen/Hahn zeichnet magische Bilder. Sie entführt ihre Fans damit in farbenfrohe, bunte und selbsterschaffene Fantasiewelten.

Holzhausen/Hahn – Sabrina Knoll taucht gern mal ab. Raus aus dem stressigen Alltag, rein in ihre selbsterschaffenen Fantasiewelten. Dort fühlt sie sich wohl, dort fühlt sie sich sicher, und genau das ist es, was sie mit ihren selbsterschaffenen Bildern transportiert. Meist entführt sie damit in die Natur, gern in den Wald, wo Magie wirken, sich Fantasie entfalten kann. Fotos lassen sich in den Traumwelten keine machen, Bilder hingegen schon – mit Pinsel und Wasserfarbe.

Als Knoll vor gut drei Jahren mit der Malerei begonnen hat, war sie sehr viel wandern. Kilometerlang, ganz allein. Dabei ist sie auf die verwunschenen Seiten der Natur getroffen, die „voller Magie“ seien, wie sie selbst sagt. Für die 33-Jährige habe es beinahe etwas Spirituelles, in den Tiefen der Wälder unterwegs zu sein. „Man fühlt einfach, dass da noch etwas anderes ist“, sagt sie und sucht nach Worten, um diese auf sie einströmende Energie besser beschreiben zu können.

Es fällt ihr nicht leicht, will sie doch auf keinen Fall, dass ihre Kunst in die Esoterik rutscht. „Da gehört sie nicht hin“, findet sie und spricht dann doch lieber von einer „ganz tiefen Naturverbundenheit“, die sie spüre.

„Letztlich interpretiert es ohnehin jeder anders, egal, wie ich es benenne, und das ist gut so.“ Dass eine gewisse Form von Mystik eine Rolle spielt, kann sie dann aber doch nicht verbergen. „Es interessiert mich einfach, ich lege mir beispielsweise auch selbst Tarotkarten.“

Aus Sabrina Knoll wurde so irgendwann Sabrina Alvar, aus einem anfänglichen Hobby „Witchy Forest Art“, also Hexenwaldkunst, wie sie ihre Arbeiten auf dem Onlineportal Etsy nennt, über das sie verkauft. Viele Fans hat sie dort mittlerweile gefunden.

Es läuft gut, satte 149 Bilder sind bereits verkauft, erste Werke hat sie nach Australien verschickt. „Die Kundin hat sogar direkt vier oder fünf Bilder bestellt, das war der Wahnsinn für“, erinnert sich die sympathische Frau, die mit ihrem Partner in einem gemütlichen Haus in Holzhausen/Hahn lebt.

Bei Australien sollte es nicht bleiben, ihre strahlenden Fantasiebilder hängen mittlerweile auch in England, Amerika und natürlich überall in Deutschland. „Der Mondin entgegen“, „Schatten des Wolfes“ oder „Brücke zur Anderswelt“ heißen die Werke, die ihre Follower zu verzückten Kommentaren hinreißen: „Ach Sabrina, was soll ich sagen, die Bilder sind wirklich noch viel schöner, als auf den Fotos zu sehen“, schreibt einer, „so viel Liebe in den Details, ein Blickfang für jeden“, schwärmt ein anderer.

„Das tut unglaublich gut und ist natürlich eine wunderschöne Bestätigung“, sagt Knoll lächelnd, die zum Malen Ruhe braucht. Dann macht sie es sich gern in ihrem Hobbyzimmer gemütlich, knipst den Arbeitsalltag als Assistentin bei der Agentur für Arbeit aus und gleitet beinahe meditativ hinüber in ihre Fantasiewelten.

Sabrina Knolls Ziel: das Abtauchen in ihre selbsterschaffenen Fantasiewelten voller Magie

Der Pinsel gleitet dann fast wie von selbst durch die bereitstehenden Wasserfarben, wenn sie nicht gerade am Tabletcomputer aktiv ist. Digitale Malerei nämlich ist ihr neuestes Steckenpferd. „Ganz viele Künstler, die ich mag, arbeiten mittlerweile ohne Farben und Pinsel, das musste ich einfach auch ausprobieren.“ Das Gleiche wie traditionell mit Pinsel und Farbe auf Papier gemalt sei es zwar nicht, dafür aber einfacher, schneller und preiswerter.

Ob traditionell oder digital, letztlich geht es Knoll immer um das Gleiche: das Abtauchen in ihre selbsterschaffenen Fantasiewelten voller Magie. (Sascha Hoffmann)