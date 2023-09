Mehr als 1000 Teilnehmer bei der Tour de Chattengau

An der Tour de Chattengau nahmen über 1000 Radfahrer teil, um an elf Stationen Stempel zu sammeln. Die Stimmung war super am Sonntag. © Michael Brückmann

An der Tour de Chattengau nahmen mehr als 1000 Menschen teil. Die Strecke von 38 Kilometern führte durch die Kommunen Edermünde, Niedenstein und Gudensberg.

Gudensberg/Edermünde/Niedenstein – Mehr als 1000 Menschen aller Altersgruppen zog es mit ihren Rädern auf die 38 Kilometer lange Strecke durch Edermünde, Neidenstein und Gudensberg. Die Tour de Chattengau fand am Sonntag an einem herrlichen Spätsommertag statt.

Ausgestattet mit modernster Radtechnik scheute sich dabei der ein oder andere Teilnehmer auch nicht, den Parcours gleich zweimal zu absolvieren. An den elf Stempelstationen konnten die Teilnehmer auch einiges erleben. Neben den obligatorischen Stempeln und den damit verbundenen Gewinnmöglichkeiten gab es auch zahlreiche Informationsstände zu interessanten Themen, abwechslungsreiche Unterhaltung und Aktionen, eine reiche Auswahl an Erfrischungen, wie auch ein breitgefächertes Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten. Die Stimmung war daher sowohl beim aktiven Strampeln, als auch beim verdienten Pausen-Stopp freundlich-entspannt. Und das spiegelte sich auch in den Gesprächen mit einzelnen Tour-Teilnehmer wider.

Stempel gab es unter anderem an der Märchenbühne in Gudensberg

Völlig stressfrei waren zum Beispiel Christiana und Bernd Grasmäder aus Besse unterwegs: „Wir fahren schon ewig mit, dieses Mal aber ohne Stempelkarte und genießen einfach nur das schöne Wetter und die Landschaft“, sagen die beiden während einer kleinen Trinkpause. Zum vierten Mal waren auch Gaby und Roland Pelz aus Gudensberg dabei. Sie ließen sich ihren Stempel bei der Station an der Märchenbühne geben. „Vielleicht haben wir ja auch noch Glück bei der Verlosung am späten Nachmittag. Wir lassen uns überraschen,“ sagten sie.

Sie haben zum vierten Mal teilgenommen: Roland und Gaby Pelz aus Gudensberg hatten viel Spaß bei der Radtour. © Michael Brückmann

Und weil sich die Chattengau-Tour auch für einen gemeinsamen Familienausflug eignet, waren viele Eltern mit ihren Kindern unterwegs. Letztere saßen entweder noch bequem im Kindersitz auf dem Fahrrad von Mama oder Papa oder fuhren schon mit dem eigenen Rad wie der achtjährige Nico Werner aus Holzhausen am Hahn. „Wir fahren die ganze Runde, das ist doch kein Problem“, sagt er selbstbewusst und zeigt dabei stolz auf sein neues Mountainbike, „damit schaffe ich das locker.“

Eine kurze Pause an der Märchenbühne: von links Nico, Sven, Alina und Luca Werner (rotes Hüpftier) sowie deren Freunde Thilo und Inga (gelbes Hüpftier). © Michael Brückmann

Tour de Chattengau führt auf 38 Kilometern durch drei Kommunen

Gute Kondition bewiesen auch Hella und Bodo Luckas, die mit Birgit und Wolfgang Wittekind von Haddamar aus in den Rundkurs eingestiegen waren: „Mit der richtigen Boxenstopp-Strategie lässt sich das alles bewältigen“, verriet Wolfgang Wittekind das Geheimnis der Vierergruppe. Die tolle Atmosphäre, spiegelte sich den ganzen Tag über, auf und am Rand der Strecke wider. Auch in diesem Jahr waren zahlreiche Teilnehmer aus nah und fern zum Mitmachen dabei.

Holen sich ihren Stempel ab: Bodo und Hella Luckas (vorne) mit Wolfgang und Birgit Wittekind. © Michael Brückmann

Zum Abschluss der Tour de Chattengau herrschte dann noch einmal viel Trubel und Aufregung auf dem Gelände vor dem Freibad in Holzhausen am Hahn. Denn bei der Verlosung gab es Preise für diejenigen, die alle Stempel gesammelt und das Lösungswort des Rätselspaßes gefunden hatten.

Der von der VR-Partnerbank und vom Fahrradladen Gudensberg gestiftete Hauptpreis – ein Fahrrad-Gutschein in Höhe von 1000 Euro – ging an einen glücklichen Gewinner aus Gudensberg. (Michael Brückmann)