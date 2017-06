Unfall zwischen Gudensberg und Dorla: Zwei schwer verletzte Autofahrer

Einsatz auf der Landstraße zwischen Gudensberg und Dorla: Der Rettungshubschrauber Christoph 7 brachte eine schwer verletzte Frau aus Vellmar in eine Klinik nach Kassel. Auch ein Mann wurde schwer verletzt. Er gelangte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Kassel.

© Feuerwehr Gudensberg