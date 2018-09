Von lecker bis praktisch: Gewerbeschau in Besse lockte viele Besucher

Besse. Zwei Tage lang standen in der Mehrzweckhalle in Besse Handel und Gewerbe im Mittelpunkt. Unter den regionalen Unternehmen präsentierten auch einige Neulinge ihre Produkte.

Über 60 Firmen waren in und um die Bilsteinhalle vertreten und präsentierten sich auf über 4000 Quadratmetern den Besuchern.

Traditionell wurde die Gewerbeschau, die nur alle zwei Jahre stattfindet, am Freitag mit einer Diskussionsrunde von Unternehmern und Politikern eröffnet. Am Samstag und Sonntag war dann Ausstellung.

Viele Firmen und Betriebe nutzen die Ausstellung, um sich den Kunden vorzustellen. Dazu gehörten auch Sabrina Dossinger, Jeanette Heß und Michaela Pürkhardt, die Küchenzubehör wie Steinofentöpfe und -schalen vorstellten. Das Trio hatte bei der Ausstellung in Besse Premiere. Wie Sabrina Dossinger sagte, wolle man diese Produkte mit Vorführungen am Stand bekannt machen und neue Kunden dafür gewinnen.

Haarspende-Aktion war erfolgreich

Eine positive Resonanz auf einen HNA-Artikel konnte Friseurin Sabine Duric aus Grifte verzeichnen. Bei einer Haarspende für den guten Zweck wurden die ersten Zöpfe bereits abgegeben.

+ Alte Zöpfe für eine neue Verwendung: Tanja Reiß, Sabrina Dossinger und Michaela Pürkhardt mit Küchenzubehör. © Peter Zerhau

Außerdem informierten sich viele Besucher sich über die Aktion Rapunzel, bei der die Zöpfe versteigert und anschließend als Perücken verarbeitet werden. Der Erlös geht an die Stiftung Humor hilft heilen, die professionelle Clowns in Krankenhäuser schickt.

Nützliche Informationen

Neben zahlreichen Besuchern, die zum Vergnügen durch die Messehalle schlenderten, hatten manche ein ganz konkretes Ziel. Dazu gehörten Denise Kleinpeter und Jan Scheffer aus Obervorschütz. Die beiden wollen in Edermünde bauen und nutzten die Gewerbeschau, um sich praktische Tipps zu holen. Am Stand der Gemeindeverwaltung ging es um Grundstücke, auch bei Ausstellern von Bautechnik und Kaminöfen informierten sie sich über das Angebot. Im Fokus stand vor allem das Thema Brandschutz. Ausführlich ließen sich die beiden künftigen Häuslebauer bei der Fulda-Eder-Energie in Sachen Strom beraten.

+ Informierten sich für den Bau ihrer eigenen vier Wände: Isabell Blum (links) von der Fulda-Eder-Energie beriet Denise Kleinpeter und Jan Scheffer. Foto: Peter Zerhau © Peter Zerhau

Eigentlich würden sie nur ab und zu über eine Messe bummeln, jetzt sei es aber wichtig sich zu informieren. „In Edermünde ist es klein und fein und von jedem ist etwas dabei“, sagten die beiden. Sogar ein Stand vom Sportverein Edermünde, in dem Denise Kleinpeter Mitglied ist, war bei der Gewerbeschau in der Bilsteinhalle vertreten.