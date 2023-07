Wärmenetze: Gemeinde Edermünde will Potenzial in Ortsteilen ausloten

Von: Daniel Seeger

Teilen

Die Rohre der Fernwärmenetze werden oft unterirdisch verlegt. Unser Symbolbild zeigt eine Baustelle in Meinhard (Werra-Meißner-Kreis). © Umweltbundesamt

In der Gemeinde Edermünde könnte in den kommenden Jahren ein Wärmenetz entstehen. Die Gemeindevertretung beschloss nun einstimmig zwei Anträge, die das Vorhaben konkreter werden lassen.

Edermünde – Zunächst geht es darum, das Potenzial auszuloten – bei Ortsbesichtigungen, die nun auf Antrag von SPD und CDU umgehend erfolgen sollen. Die Ergebnisse sollen dann im Bau- und Umweltausschuss präsentiert werden. Das Ergebnis dieser ersten Untersuchung soll dann, so der Antrag, die Grundlage für mögliche weitere Maßnahmen sein.

Der ursprüngliche Impuls stammt von den Edermünder Bündnisgrünen, die im Mai 2022 einen entsprechenden Antrag, allerdings speziell für den Ortsteil Grifte, stellten, der daraufhin in die Ausschüsse verwiesen wurde. Der sah vor, zu prüfen, ob in dem Edermünder Ortsteil ein Nahwärmenetz etabliert werden kann. Immer wieder wurde das Thema in den Ausschüssen und im Parlament diskutiert, zuletzt in der Sitzung vom 15. Mai 2023. Dort entschloss sich die Gemeindevertretung mehrheitlich, dass sich eine Machbarkeitsstudie auf alle vier Ortsteile erstrecken soll. „Die politische Willensbildung hat etwas gedauert“, sagte Edermündes Verwaltungschef Thomas Petrich. Der Gemeindevorstand werde das Thema umgehend in seiner Sitzung am heutigen Mittwoch behandeln.

„Mich persönlich hat in der Diskussion mit der CDU gefreut, dass man bereit ist, aktiv zu werden und nicht mehr zu warten“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Oliver Styer. Er bat um eine Beteiligung der Gemeindevertreter bei der nächsten Ortsbegehung, die in Grifte stattfinden wird. Aber: „Wir haben in diesem einen Jahr viel Potenzial liegen lassen“, so der Grüne. Denn genau dort, wo der ursprüngliche Antrag der Fraktion ein Nahwärmenetz vorgesehen hatte, werde nun die Straße aufgerissen.

Henning Schweinebraden von der CDU dankte den Grünen, dass sie mit ihrem Antrag das Thema ins Rollen gebracht haben. „In Besse gibt es schon zwei besehende Wärmenetze“, betonte Schweinebraden. In dem Edermünde Ortsteil werden beispielsweise die Mehrzweckhalle, die Bilsteinschule, eine Schreinerei und ein Mehrfamilienhaus mit Wärme aus Biogas versorgt. „Auf uns wird noch einmal die Diskussion zukommen, ob man die Straße aufreißt – das ist nicht unser Anliegen“. so der CDU-Vertreter. (Daniel Seeger)