Smartphone-Firma und Kryptowährung: Ist dieser Youtuber der Mark Zuckerberg aus Besse?

Christian Piffer aus Besse ist erst 23, hatte aber schon eine eigene Smartphone-Firma. Nun plant der erfolgreiche Youtuber mit einer Kryptowährung das nächste große Ding.

Irgendwie hat es sich für Constantin Piffer doch gelohnt, dass er mit seiner ersten Firma gescheitert ist. 2015 wollte der damals 19-Jährige aus Edermünde-Besse im Smartphone-Markt mitmischen. Doch sein Start-up Muvercon verkaufte nicht einmal 100 Handys. „Ich habe alles verloren, was ich investiert hatte, auch die 20 000 Euro, die meine Eltern für mich angespart hatten“, rechnet Piffer vor und sagt trotzig: „Die Lebenserfahrung, die ich daraus gewonnen habe, ist unbezahlbar.“

Mittlerweile ist der ehemalige Fritzlarer Ursulinenschüler 23 und „viel schlauer“, wie er sagt. Darum plant er das nächste große Ding. Mit der Community seines Youtube-Kanals „Jumperbillijumper “ will er eine eigene Kryptowährung gründen. Ähnlich wie der Bitcoin soll der Jumpcoin ohne Banken und all die anderen Institutionen auskommen, die für Geldgeschäfte sonst notwendig sind.

Doch während die bekannteste Kryptowährung auch wegen ihres enormen Stromverbrauchs in die Kritik geraten ist, soll der Jumpcoin „ökofreundlich“ sein, weil er „ohne Maschinen auskommt, die nichts anderes machen als das Netzwerk am Laufen zu halten“, wie Piffer sagt. Und jeder seiner mehr als 11 000 Youtube-Abonnenten kann mitbestimmen. Dazu soll ein Verein gegründet werden. Irgendwann, hofft Piffer, wird man mit dem Jumpcoin in einem eigenen Shop einkaufen können.

Dessen Vorzüge preist er auch auf Youtube. Für Außenstehende klingt das ungefähr so verständlich wie der Youtuber und CDU-Kritiker Rezo für die Unions-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber Piffer ist erfolgreich. Bis zu 171 000 Klicks verzeichnen seine Clips, in denen es nicht nur um Kryptowährungen geht. In seinem erfolgreichsten Video zeigt Piffer, wie man den Speicher einer Playstation erweitert. Auch jede Menge Handys hat er schon repariert.

Zuletzt schilderte er 30 Minuten lang, warum man niemals ein Start-up in Deutschland gründen sollte. IHK-Beiträge, Altgeräteentsorgung und die ganze andere Bürokratie würden Jungunternehmern das Leben unnötig schwer machen. Er saß vor der Kamera in seinem Kinderzimmer in Besse und klang ein bisschen wie der FDP-Chef Christian Lindner. Zwei Videos produziert er dort jede Woche.

Fragt man ihn, ob er der Mark Zuckerberg aus Edermünde sei, lacht er und sagt, dass er „maximal bis 45 arbeiten will“. Das Informatikstudium war ihm nach ein paar Semestern zu theoretisch. Derzeit macht er in Kassel eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Die Wochenenden gehen für „Jumperbillijumper“ drauf. Den Namen seines Youtube-Kanals hat er sich ausgedacht, weil er als Fünftklässler gern von der Schaukel im Garten sprang und rief: „Ich bin der Jumper.“

Wo er nun mit seinem nächsten großen Sprung, der Kryptowährung, landet, ist unklar. Im Alltag zahlt Piffer übrigens nicht wie ein IT-Nerd, sondern wie schon seine Großeltern: „Mit Bargeld, denn Bargeld ist Freiheit.“

Wer sich für die Kryptowährung Jumpcoin interessiert, kann am Samstag, 1. Juni (10 Uhr), zum Treffen in der Kasseler Fünffensterstraße 2, kommen. Weitere Infos gibt es hier.