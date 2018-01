Edermünde setzt auf günstigen Wohnraum

Am Besser Ortsrand soll neuer Wohnraum entstehen. Die Gemeinde sucht für das Grundstück an der Teichstraße einen Investor. Foto: Gemeinde Edermünde

Edermünde. Die Gemeinde Edermünde will dafür sorgen, dass es auch künftig bezahlbare Wohnungen in den Ortsteilen gibt.

Deshalb vergibt die Gemeinde öffentliche Grundstücke nun nicht mehr an den Interessenten, der Höchstpreise zahlt, sondern an den, der das interessanteste Nutzungskonzept vorlegt.

Damit ist Edermünde eine der ersten ländlichen Kommunen in Hessen, die verhindern wollen, dass die Mieten im Ort explodieren – und die deshalb auf das Prinzip der sogenannten Konzeptvergabe setzen. Deren Ziel ist es, Grundstücke zu einem guten Preis an einen Investor mit einem guten Konzept zu verkaufen. Das bietet Städten und Gemeinden die Chance, die bauliche Entwicklung zu steuern.

Die Nachfrage nach Bauland zu befriedigen wird vor allem in den Ballungsgebieten immer schwieriger. Dort steigen die Grundstückspreise in schwindelerregende Höhen. Auch Edermünde, das im Kasseler Speckgürtel liegt, kann gar nicht so viel Bauland bieten, wie nachgefragt wird. „Wir haben mittlerweile 150 Interessenten für ein Grundstück,“ sagt Bürgermeister Thomas Petrich.

Das für dieses Jahr geplante Bauprojekt in der Teichstraße in Besse, bei dem 25 bis 30 kleine Wohnungen entstehen, soll den Druck aus dem Edermünder Immobilienmarkt nehmen, denn statt auf das klassische Einfamilienhaus setzt das Projekt auf kleinere, barrierearme Wohnungen.

Bei dem Grundstück in der Teichstraße handele es sich um eine der besten Lagen in Edermünde. Natürlich wolle die Gemeinde einen guten Preis dafür erzielen: „Vor allem wollen wir aber sicherstellen, dass Wohnraum bei uns bezahlbar bleibt und dass dort keine sündhaft teuren Luxuswohnungen entstehen.“

Die Gemeinde stehe in der Verantwortung, Lösungen für die Einwohner zu finden, die sie brauchen. Dafür seien solche Investorenmodelle ideal.





Mehr Wohnungen zum Mieten