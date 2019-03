Erste Ladesäule unterm Hessenturm

Niedenstein. Ein E-Auto der marke VW-Golf ist der erste Dienstwagen der Stadt Niedenstein seit drei Jahren. Dafür gibt es auch eine öffentliche Ladesäule.

Für das ungeschulte Auge fällt er auf den ersten Blick nicht auf, der neue Dienstwagen der Niedensteiner Stadtverwaltung. Nur ein „E“ am Ende des Kennzeichens verrät, dass es sich dabei um ein besonderes Gefährt handelt. Mit dem Elektroauto der Marke VW Golf lässt es sich bequem und vor allem CO2-neutral von A nach B kommen.

Sehr wohl ins Auge fällt dagegen die dazugehörige Ladesäule auf dem Parkplatz des Rathauses. Diese kann in den nächsten Monaten auch von privaten Autofahrern kostenlos genutzt werden.

Alles, was man dazu braucht, ist ein digital lesbarer Personalausweis. Diesen einfach vor das Lesegerät der Ladesäule halten und los geht’s. Bis zum 30. Juni können E-Mobilisten dort kostenlos laden. Ab Juli tritt die Stadt der Stadtwerke Union Nordhessen (Sun) bei. Dann funktioniert das Stromtanken mit einer Karte, die Autofahrer bei Sun für 7,50 Euro im Monat bestellen können.

„Mit dem E-Auto leisten wir einen kleinen Beitrag, um die Stadt klimafreundlicher zu gestalten“, sagt Bürgermeister Frank Grunewald. Im Februar hatte die Stadt die Charta zur Energiewende in Nordhessen unterzeichnet. Dazu gehört nicht nur eine klimaneutrale Mobilität, sondern auch die Umsetzung von Klimaschutzzielen des Bundes und Landes vor Ort.

„Das Auto fährt CO2-neutral“, erklärt Grunewald. Sogar die Bremsenergie wird in die Batterie zurückgeführt, statt verloren zu gehen.

In Zukunft kommt der Strom für die Ladesäule von der Fulda-Eder-Energie, die 100 Prozent Ökostrom aus erneuerbaren Energien liefert.

Ab jetzt komme bei jedem Autowechsel für die Stadt ein Elektrofahrzug in Frage. Auch eine weitere Ladesäule sei möglich, so Grunewald. Bislang gebe es im Schwalm-Eder-Kreis nicht ansatzweise genug Ladestationen.

Trotz der langen Lieferzeit von zehn Monaten hat sich das Warten für die Niedensteiner Stadtangestellten gelohnt. Mit dem E-Golf hat die Stadt nach drei Jahren wieder einen Dienstwagen. Die Kosten für das Elektro-Auto im Wert von 35 000 Euro wurden zu 90 Prozent durch das Kommunale Investitionsprogramm (Kip) finanziert. „Das war die wirtschaftlichste Lösung. Ein kleiner Wagen wäre nicht sinnvoll gewesen“, sagt Grunewald. Bisher mussten Mitarbeiter der Verwaltung mit ihren eigenen Autos zu Außenterminen fahren. Die Reichweite des E-Golf hängt von vielen Faktoren ab, wie dem Fahrverhalten und ob die Heizung oder Klimaanlage benutzt wird.

Bis zu 200 Kilometer am Stück lassen sich damit fahren. Genau richtig, findet Grunewald. Schließlich ist der Dienstwagen für kurze Strecken von im Schnitt 30 Kilometer gedacht.

Die Kosten für die Ladesäule am Rathaus liegen bei etwa 15 000 Euro samt der Montage und dem Stromanschluss. 4000 Euro steuert der Bund dafür bei. Da eine normale Steckdose für die Ladeleistung der Stromtankstelle nicht ausreicht, musste ein neuer Stromanschluss her. An zwei Ladepunkten mit einer Leistung von je 22 Kilowatt lässt sich nun Strom tanken.